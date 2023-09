Desempenho de Nunes anima Taka

Os números do Datafolha, que apresentaram o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), com 24% de intenções de voto – contra 32% do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) – na corrida à Prefeitura de São Paulo animaram o grupo no entorno do presidente da SPObras e pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (MDB). O percentual de Nunes surpreendeu positivamente o bloco pró-Taka, que aposta as fichas na polarização em Diadema para tentar impedir a reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Taka já tem confeccionado materiais de comunicação totalmente vinculados ao prefeito paulistano – e também ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) –, e o fato de a distância de Nunes para Boulos ser menor do que a esperada fez com que essa ala emedebista em Diadema mantenha a estratégia.

Organização

Nesta semana, inclusive, o pré-candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, organizou um evento com apoiadores de seu projeto eleitoral. Estavam os vereadores da oposição ao governo de José de Filippi Júnior (PT) e figuras que eram ligadas ao ex-prefeito Lauro Michels (PV). Também apareceu o mais recente apoio a Taka: o ex-vereador Audair Leonel.

Morandista

O vereador César Oliva (PSD), de São Caetano, entrou na polêmica entre os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT) e Carla Morando (PSDB) – a tucana diz ser vítima de falas machistas do petista, mas o conselho de ética da Assembleia Legislativa arquivou o processo movido por Carla contra Luiz Fernando. Oliva apresentou – e a Câmara de São Caetano aprovou – moção de apoio a Carla. Esta coluna já mostrou que César Oliva é o novo queridinho do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em substituição ao ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio (União Brasil) no grupo morandista. A moção de apoio a Carla Morando (PSDB) só reforça essa aliança.

Brasília – 1

A ida do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para Brasília na semana em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou o julgamento do pedido de cassação do deputado federal Marcelo Lima (PSB), ex-vice-prefeito de São Bernardo, gerou comentários no governo em São Bernardo.

Brasília – 2

Parte acredita que a viagem não programada é mostra que Morando está do lado de Marcelo Lima no caso – inclusive, o que se comenta foi que o próprio tucano garantiu ao deputado federal que ele poderia mudar de partido sem sofrer consequências. Outros, porém, apostam que a ida do prefeito para a Capital Federal serviu para acompanhar de perto uma estratégia que envolveria reduzir o poder de Marcelo.

Ato

O vereador Eduardo Leite (PSB), de Santo André, organiza ato de filiação ao PSB na cidade – a filiação do parlamentar ex-petista aconteceu em Brasília, com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Agora, ele quer se apresentar à militância do município. A atividade será segunda-feira.

Homenagem

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, capitaneou sessão solene que homenageou integrantes de forças de segurança. O secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, Oswaldo Nico, prestigiou o evento.