Ribeirão pretende acelerar processo de regularização fundiária na cidade

A Prefeitura de Ribeirão Pires deu importante passo para o avanço de projetos voltados à regularização fundiária na cidade. O prefeito Guto Volpi (PL) e a secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Andreza Araújo, se reuniram com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado, Marcelo Cardinale Branco, na sede da Pasta estadual, para tratar de ações conjuntas em relação ao tema.

O objetivo do encontro foi estabelecer parceria entre o Estado e a Prefeitura, com o propósito de acelerar o processo de regularização fundiária no município. Ribeirão Pires tem em andamento o programa A Casa É Minha, e a colaboração do Estado, por meio do programa estadual Cidade Legal.

DIGNIDADE

“A parceria entre o Estado e a Prefeitura é fundamental para ajudar nossa população a conquistar a tão sonhada regularização de seu imóvel. Estamos empenhados em proporcionar segurança e dignidade aos moradores de Ribeirão Pires, e essa união de esforços é um passo importante nessa direção”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A secretária de Habitação da cidade, Andreza Araújo, enfatizou a importância da regularização fundiária para a segurança dos moradores: “Este processo é um direito de nossos cidadãos, e trabalhar em conjunto com o Estado nos permite agilizar esse processo. Estamos comprometidos em garantir moradias regulares e melhores condições de vida para nossos munícipes”.