Mauá vai revitalizar a principal ligação viária entre 4 cidades

A gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) avança nas obras de recuperação do sistema viário de Mauá, cujos serviços estão prestes a alcançar 58 quilômetros de vias revitalizadas desde 2021. O número começa a ser atingido na terça-feira, quando será iniciado o recapeamento do principal corredor de entrada e saída do município, composto pelas avenidas João Ramalho e Capitão João.

Os trabalhos vão ser realizados em cerca de 14 quilômetros de vias, que passarão pela recuperação de guias e sarjetas para depois iniciar a fresagem e a instalação da nova capa asfáltica. São quase 120 mil m² de obras a serem executadas ao longo das próximas semanas, desde a divisa com Santo André até o limite com Ribeirão Pires.

Segundo o prefeito Marcelo Oliveira, a possibilidade de investir na infraestrutura da cidade chegou após o trabalho realizado de recuperar as contas públicas, o que devolveu a capacidade de o município buscar recursos junto a Estado e União. “Esse recapeamento está dentro de um novo pacote de obras que viabilizamos. Vamos levar o programa Asfalto Novo para atender Jardim Ipê, Jardim Itapark, Vila Bocaina e Feital, entre outros bairros”, explicou o prefeito. Somando dois lotes serão investidos mais de R$ 48,5 milhões, em parceria com o governo do Estado.

O secretário de Mobilidade Urbana, Reinaldo Soares, pede que ao longo das próximas semanas os motoristas que trafegam nas avenidas João Ramalho e Capitão João redobrem a atenção e tenham paciência. “É uma obra de grande porte, que vem atender uma reivindicação de toda a população. Vai causar um pouco de impacto aos motoristas e motociclistas que utilizam este corredor tão importante para ligação com os quatro municípios (Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), mas acredito que os benefícios serão muito maiores do que o transtorno, que será momentâneo.”

ASFALTO NOVO

Desde 2021, Mauá já recapeou 44 quilômetros de vias. E esse número vai aumentar, pois o programa Asfalto Novo agora chega à Vila Falchi para realizar obras em guias, sarjetas e recuperar toda a pavimentação das ruas Julin Vargas Filho, Antonio Falchi, Pedro Falchi, Doutor Mario, Alonso de Vasconcelos Pacheco, Vereadora Léa Aparecida de Oliveira, Oscar Sudati e Paschoal Falchi.