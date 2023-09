Cidades ganham fôlego com nova alíquota previdenciária

A aprovação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia por parte da Câmara Federal nesta semana também englobou um amplo corte das alíquotas previdenciárias para os municípios. No Grande ABC, as cidades celebraram a medida, apontando maior fôlego financeiro.

Assim como a desoneração da folha, a medida vai vigorar até 2027. A nova alíquota vai variar entre 8% e 18% – com base no PIB (Produto Interno Bruto) per capita –, com redução substancial do percentual hoje destinado pelas prefeituras que recolhem diretamente ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A média, hoje, das cidades do Grande ABC é recolher 23% sobre a folha de pagamento e o menor percentual será registrado em Diadema e Ribeirão Pires, conforme levantamento da FNP (Frente Nacional de Prefeitos): 15,5%. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá poderão recolher 18%, segundo o mesmo estudo.

“Essa medida dará maior fôlego orçamentário para que as prefeituras invistam em outras políticas públicas”, ponderou o secretário de Finanças de Diadema e professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Francisco Funcia. “Para os municípios, é um benefício interessante, à medida que temos registrado queda de arrecadação de alguns impostos, sobretudo o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).”

Ao Diário, três das sete cidades responderam aos questionamentos a respeito do tema. E a expectativa é a de economia de R$ 3,31 milhões ao ano – R$ 450 mil com Ribeirão Pires (R$ 37,5 mil por mês) e R$ 2,86 milhões com Santo André (R$ 238 mil mensais). Em Diadema, estudos estão sendo feitos para apurar se haverá impacto positivo – a expectativa é a de que sim, porque há fatia de servidores em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que contribuem diretamente ao INSS.

Na região, apenas dois municípios contribuem só com o INSS – São Caetano e Mauá. Em Santo André há o IPSA (Instituto de Previdência de Santo André). Em São Bernardo, o SBCPrev. Em Diadema, o Ipred (Instituto de Previdência Municipal de Diadema). Em Ribeirão, o Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires). Rio Grande da Serra conta com o Funprev (Fundo de Previdência de Rio Grande da Serra).

Apesar desse cenário, até mesmo os municípios que possuem regimes próprios de Previdência serão beneficiados com a medida. Isso porque, além de servidores celetistas, os comissionados recolhem diretamente ao INSS – e, então, são inseridos na conta. Em Ribeirão, por exemplo, cerca de 20% dos funcionários são contratados no regime CLT.

“Esta mudança deverá impactar contribuintes do regime geral, comissionados e temporários, já que haverá redução da contribuição patronal. Portanto, o impacto é positivo”, pontuou a cidade.

Santo André também elogiou a proposta. “A Prefeitura de Santo André avalia como positiva a iniciativa da Câmara, que objetiva a diminuição dos dispêndios do erário. Para o caso específico da desoneração da folha, a administração está em fase de apuração mais afinada dos valores que serão economizados e qual a destinação possível para o montante inicialmente provisionado para o pagamento da contribuição patronal da Previdência Social.”

DESONERAÇÃO

A aprovação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores vai gerar, conforme levantamento da Câmara, manutenção de 1,2 milhão de empregos. Líder do Cidadania na Casa, Alex Manente atuou diretamente na articulação da votação – que agora segue para o Senado. “Nesta semana votamos e aprovamos a desoneração da folha de pagamento na Câmara, assim garantimos 1,2 milhão de empregos. É menos impostos para quem gera empregos e mais renda no bolso do povo.”