Florinda Meza, a Dona Florinda de Chaves, se pronuncia após polêmica envolvendo possível filho de Roberto Bolaños

A eterna Dona Florinda do seriado mexicano Chaves, Florinda Meza, usou suas redes sociais para sair em defesa de Roberto Bolanos, seu marido e ator que deu a vida ao personagem principal do programa de TV por muitos anos. O motivo de seu pronunciamento foi a polêmica gerada após um homem alegar ser filho do astro.

Um esclarecimento para os milhões que concordaram com um sujeito que diz ser filho de Roberto. Primeiro, Roberto fez uma vasectomia antes de eu e ele estarmos juntos. É um facto público e muito conhecido, razão pela qual ele e eu não tivemos filhos, iniciou a atriz.

Segundo, o esclarecimento não é para o sujeito que espalhou essa injúria, porque ele sabe que é mentira e reconheceu esse fato em outro vídeo, embora quando tenha visto o sucesso da sua ocorrência, decidiu deixar milhões de pessoas acreditarem nisso. O esclarecimento é para o público. Terceiro, sempre existiram pessoas que usam meu nome para fazer propaganda, dizendo coisas terríveis sobre mim.

Florinda afirma que fez a postagem em honra ao marido, que morreu em 2014. E a artista ainda desabafou sobre como, mesmo depois de nove anos da morte de Roberto Bolaños, muitos ainda tentam utilizar o nome do casal para viralizar.

Não posso andar pelo mundo desmentindo todos que decidem se beneficiar fazendo vídeos com histórias falsas, dando entrevistas em que falam de romances imaginários ou destilando veneno porque não conseguiram na hora o que eu tive. Desta vez, faço este comunicado porque a honra do meu Rober está envolvida e ele não está mais aqui para se defender, finalizou.