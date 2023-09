Crítica de cinema elogia atuação de Bruna Marquezine e pede para que atriz interprete Lara Croft

Bruna Marquezine deixou os brasileiros e o resto do mundo muito eufóricos com sua participação em Besouro Azul junto com Xolo Maridueña. A empolgação ficou ainda maior quando a maior parte das pessoas que conferiram o filme elogiaram a atriz brasileira.

E, ao que parece, não é só com os internautas que ela está fazendo sucesso. Isso porque a crítica de cinema Zoë Rose Bryant não conseguiu esconder a empolgação ao conferir Bruna no papel de Jenny Kord. Através de seu Twitter, a profissional deu sua opinião sobre a atuação da brasileira e pediu para que ela participasse de outros papéis.

Depois de ver Besouro Azul, eu meio que preciso de Bruna Marquezine em mais um milhão de filmes logo.

Logo em seguida, Zoë compartilhou com os seguidores que gostaria que Marquezine desse vida à Lara Croft, protagonista da série de filmes de Tomb Raider, que já foi vivida por Angelina Jolie. Ela até escolheu uma foto da brasileira na produção da DC mostrando que Bruna é super parecida com a personagem.

Por fim, a crítica de cinema deixou bem claro que está do lado de Bruna Marquezine e vai ajudá-la a conseguir mais papéis em Hollywood:

Bruna, estamos conseguindo essa parte para você, garota linda.

Será que vem aí mais papéis internacionais para a brasileira?