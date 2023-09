Em gravações inéditas, Lady Di revela decepção de Rei Charles III com o nascimento de Princípe Harry

Na última quinta-feira, dia 31, completaram 26 anos desde a morte de Lady Diana em um trágico acidente de carro, em Paris, na França. E durante a manhã desta sexta-feira, dia 1º, a imprensa britânica acordou com revelações chocantes sobre a antiga Princesa de Gales.

Durante o programa Good Morning America, foram revelados áudios inéditos de Lady Di, que foram feitos durante as gravações de sua polêmica biografia Diana: Her True Story, lançada no começo dos anos 1990 por Andrew Morton. Exatamente um dia depois do 26º aniversário da sua morte, as gravações são divulgadas como amostra de um novo documentário sobre a Princesa. O documentário tem previsão para ser lançado em 2024 e é uma continuação da produção de 2017, Diana: In Her Own Words.

No áudio, é possível ouvir Diana revelando que o seu marido, na época Príncipe Charles - atualmente Rei Charles III - teria ficado decepcionado com o nascimento do seu segundo filho, Harry, porque queria uma menina. A Lady declara que Charles disse à madrasta de Diana, Raine Spencer, no batizado do Príncipe Harry, em 1984, que ambos estão decepcionados pois gostariam de ter uma filha menina. Raine então deu lhe uma bronca.

- Sabe, estamos tão decepcionados. Pensamos que - Harry - seria uma menina, declara Rei Charles III.

- Vocês deveriam perceber o quanto são sortudos por terem uma criança saudável, rebate Raine Spencer.

Além disso, nas gravações, Diana fala abertamente sobre sua saúde mental, seus filhos e sua relação conturbada com sua madrasta.

- Eu estava com tanta raiva. Eu disse a ela. Eu te odeio tanto. Se você soubesse o quanto todos nós odiamos você pelo que você fez. Você arruinou a casa, gastou o dinheiro do papai. Eu falei tudo o que pude e Raine respondeu. Você não tem ideia de quanta dor sua mãe fez seu pai passar. Eu disse. Dor, Raine? Essa é uma palavra com a qual você nem sabe como se identificar. No meu trabalho e na minha função, vejo pessoas sofrerem como você nunca viu. E você chama isso de dor? Eu ressaltei. Você tem muito que aprender, contou Diana.