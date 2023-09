The Town: pontos para viajar, pochetes e 'bucket hats'; vídeo ensina como ganhar brindes

Quem vai ao The Town a partir deste sábado, 2, já sabe quais artistas vão se apresentar, os horários dos shows, o valor das comidas e como chegar ao Autódromo de Interlagos. Para o guia ficar completo, falta saber de algo tradicional na experiência de um festival: como conseguir os brindes distribuídos pelas patrocinadoras do evento.

Alguns acessórios vão ser distribuídos pelo gramado do festival, como a pochete da KitKat, a viseira do iFood e as bandanas da Riachuelo. Em outros casos, o público vai precisar participar de jogos ou até ser içado como uma garra humana para garantir o recebido. Veja o vídeo aqui .

Na Gerdau, a proposta é ficar pendurado em uma plataforma e coletar almofadas que simbolizam objetos de sucata que podem ser reciclados. Quem conseguir jogar quatro almofadas corretas no cesto, leva um pingente especial da marca em formato de guitarra.

A ideia é parecida no espaço da Latam. O participante fica preso por cordas e a sua dupla controla um joystick que movimenta o parceiro para cima e para os lados. A missão é agarrar o máximo de almofadas em formato de nuvens possível e torcer para que uma delas seja a premiada. O brinde são dez mil pontos no Latam Pass, programa de milhas da companhia.

No estande da Estácio, a experiência inclui um jato de glitter, uma foto transformada em lambe-lambe, uma make neon e aulas com influenciadores digitais. Quem participar da ativação leva uma bolsa para casa.

No Rock In Rio, até o Chris Martin do Coldplay se rendeu a um bucket hat do Itaú. O acessório vai estar de volta no festival irmão e será dado para quem participar de festas no estande do banco, onde DJs vão se revezar em apresentações temáticas. Clientes também podem ter acesso ao rooftop, com vista para o palco Skyline, durante 15 minutos.

A ativação do McDonalds tem uma parede de sensações que permite que as pessoas ouçam sons relacionados aos lanches da empresa, como o barulho da fritura e do ambiente de uma loja. Por lá também dá para jogar uma espécie de Pac-Man cujos ícones pertencem ao universo da cadeia de lanchonetes. O brinde por lá é uma corrente de óculos, acessório que também está sendo distribuído no espaço da Coca-Cola.

A Johnnie Walker vai dar pares de meias para quem for ao espaço da marca e caminhar em uma esteira ao som de músicas pré-selecionadas.

Não só de acessórios vive o público do The Town. Quem passar pelo estandes da Seara pode atacar de DJ e gravar um vídeo com a música que você criar, tirar uma foto em um espaço instagramável - que sim, está presente em todos os estandes do festival - e garantir uma ficha que dá direito a experimentar bacon com molhos especiais da marca.

Vizinho à Seara está o estande da KitKat. Por lá, os visitantes podem participar de uma experiência imersiva em que todos são transformados em rockstars e descer de um escorregador em formato de chocolate. Os brindes são pins.

Em vários espaços é possível carregar o celular, que será indispensável para participar dessas ativações e até agendar algumas delas.