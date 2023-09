Gabriela Pugliesi revela sexo de seu segundo filho com Túlio

Gabriela Pugliesi revelou o sexo de seu segundo filho com Túlio Dek nesta sexta-feira, 1ª. No Instagram, a influenciadora compartilhou o vídeo do "chá revelação". Gabriela descobriu o gênero da criança através de docinhos de festa. Ela aparece em vídeo provando doces que tinham a cor azul no recheio.

"É menino", gritou a influencer, empolgada. Túlio pulou e assustou o primeiro filho do casa, Lion, que fez cara de choro no vídeo.

"Que caos! É menino. Você vai ganhar um irmãozinho. Está vindo mais um menininho, eu sabia", afirmou Gabriela.

A influenciadora anunciou que grávida pela segunda vez no dia 21 de agosto. O primeiro filho dela com Túlio nasceu em novembro do ano passado.