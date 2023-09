Gabriela Pugliesi descobre sexo do bebê que está esperando com brincadeira inusitada; veja

Diversas pessoas, inclusive os famosos, fazem festas para descobrirem o sexo do bebê que estão esperando. Por conta da popularidade da comemoração, ideias inusitadas para a grande descoberta foram inventadas. E é claro que as celebridades, como Gabriela Pugliesi, não ficam de fora das novidades.

Como você viu, a influenciadora está esperando seu segundo filho com Túlio Dek, e não escondeu que ficou muito feliz com a novidade. E é por isso que Gabriela compartilhou com os fãs e seguidores como descobriu o sexo da criança.

Através do Instagram, Pugliesi postou um vídeo mostrando que fez um exame de sangue para descobrir se vai ser mãe de mais um menino, ou de uma menina. Para o grande momento da descoberta, a famosa decidiu algo mais intimista, e pediu para que uma amiga fizesse doces para ela e Túlio.

A ideia é que o casal teria que morder todos - ou a maior parte - dos bombons até acharem o que está recheado com a cor azul, se for menino, ou rosa, se for menina. E para a felicidade e surpresa de todos, Gabriela Pugliesi está esperando mais um menino!