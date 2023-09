Fausto Silva é transferido para semi-intensiva e continua evoluindo bem, informa boletim médico

Fausto Silva segue evoluindo muito bem! Na tarde desta sexta-feira, dia 1, o Hospital Albert Einstein emitiu um novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Faustão, que passou por um transplante de coração no último domingo, dia 27.

De acordo com os médicos, a função cardíaca está normal e o apresentador já foi transferido para a semi-intensiva, onde dará continuidade ao processo de reabilitação.

Confira o boletim na íntegra:

O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação.

Faustão fala sobre aposentadoria

Em recente entrevista ao colunista Lucas Pasin, Fausto Silva revelou que não pretende retornar à televisão.

- Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão.