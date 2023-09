Hamilton diz que Verstappen nunca teve companheiros de equipe 'consistentes'

Lewis Hamilton resolveu apimentar a rivalidade que tem com Max Verstappen, que está muito próximo de alcançar sua décima vitória consecutiva em um Grande Prêmio de Fórmula 1. O piloto inglês alfinetou o sucesso do holandês e questionou o nível dos seus companheiros de equipe ao longo de sua trajetória de sucesso na Red Bull.

"Quando eu me classificava meio segundo ou 0s6 à frente de Bottas, não falavam as mesmas coisas que dizem hoje quando Max se classifica 0s6 na frente de Pérez. É algo muito mais ampliado. E, na minha opinião, Valtteri e, na verdade, todos os meus colegas de equipe, foram mais fortes que os que Max já teve. Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri, Nico (Rosberg)... Esses caras foram todos muito consistentes. Max não competiu contra ninguém assim", disse o britânico, em entrevista à Sky Sports.

Hamilton afirmou ainda não estar impressionado com o sucesso do holandês, que deve confirmar o tricampeonato mundial nos próximos Grandes Prêmios. O britânico indicou que todo o sucesso de Verstappen se dá pelo grande momento vivido pela Red Bull como um todo.

"Não estou mais impressionado do que quando Michael (Schumacher) liderava, quando Sebastian (Vettel) liderava, quando Kimi (Raikkonen) estava pilotando, quando Fernando (Alonso) estava vencendo. Quer dizer, acho que a equipe como um todo é uma das mais fortes. O carro é incrível, o piloto está fazendo um trabalho incrível - muito consistente. A equipe de pit está fazendo um ótimo trabalho, os mecânicos estão fazendo um bom trabalho, a estratégia está fazendo um bom trabalho. Você não pode culpá-los", afirmou.

Hamilton busca uma reviravolta na Mercedes e tenta se colocar novamente na disputa com Verstappen para 2024, assim como foi em 2021, quando o holandês conquistou o título mundial sobre o britânico apenas na última volta do GP de Abu Dabi.

Nesta temporada, Verstappen lidera o Mundial com folga. O holandês venceu 11 das 13 corridas realizadas até aqui, sendo nove consecutivas. Seu companheiro de equipe e segundo colocado no torneio, Sergio Pérez venceu as outras duas corridas.