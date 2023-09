Flávio Saretta marca presença em inauguração de empreendimento

Renomado tenista Flávio Saretta desembarca em Santo André para o lançamento da quadra de grama sintética do Living Grand Wish Jardim, novo empreendimento do grupo Cyrela. Neste sábado (2), das 9h às 13h, o atleta ministrará, gratuitamente, clínica de aperfeiçoamento de habilidades no Tênis para todos os níveis de jogadores, do iniciante ao mais avançado.

Cada aula tem duração de uma hora e trinta minutos, com turmas de 20 participantes por horário, permitindo abordagem focada e imersiva do aprendizado. O mais importante é não se esquecer de levar a sua própria raquete para receber as dicas do profissional que já esteve no topo do ranking mundial.

As vagas são limitadas e os interessados em participar precisam fazer a inscrição online pelo site, ou ainda, encaminhar um e-mail para roberta.betti@cyrela.com.br.

Serviço

Clínica de Tênis com Flávio Saretta

Data: 2 de setembro (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Stand de vendas do Grand Wish Jardim - Rua Dr. Rubens Awada, 55, Jardim - Santo André

Inscrições gratuitas