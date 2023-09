Explosão em Cabreúva: hipótese é de que acidente aconteceu em uma caldeira; caso é investigado

Uma explosão em uma empresa metalúrgica de Cabreúva, no interior de São Paulo, deixou pelo menos três mortos e dezenas de feridos na manhã desta sexta-feira, 1º. Há ainda um desaparecido.

De acordo com o governo de São Paulo, 14 pessoas foram socorridas, mas há relatos de dezenas de pessoas dando entrada em unidades de saúde do município. Uma delas morreu ao chegar ao hospital, e outra vítima morreu no próprio local.

O prefeito de Cabreúva, Antonio Carlos Mangini (PSDB), lamentou o ocorrido e afirmou que a irá decretar luto oficial na cidade. "Foram mais de 30 vítimas (feridos), muitas delas já socorridas e transferidas para hospitais da região", declarou.

O acidente aconteceu por volta das 10h em uma metalúrgica localizada na rua David Marcassa Lopes, no bairro Pinhal. Treze viaturas do Corpo de Bombeiros e três helicópteros Águia dão apoio aos bombeiros e às equipes da Defesa Civil. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas, mas tudo indica que ela aconteceu em uma caldeira.