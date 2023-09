Swiatek arrasa melhor amiga em 49min e vai às oitavas de final do US Open

Como se tornou rotina nos últimos anos, a tenista polonesa Iga Swiatek arrasou mais uma vítima nesta sexta-feira, pela terceira rodada do US Open. Apesar da grande vitória, a número 1 do mundo saiu de quadra um pouco incomodada. O motivo? Ela derrotou sua melhor amiga na busca pela vaga nas oitavas de final, em Nova York.

Swiatek precisou de apenas 49 minutos para vencer a eslovena Kaja Juvan com direito a um "pneu": 6/0 e 6/1. Ao fim da partida, a polonesa foi até a rede para dar um abraço forte na adversária e amiga. Juvan, de 22 anos, é a atual 145ª do ranking, já foi a 58ª e ainda busca seu primeiro título de simples no circuito profissional.

"Eu não gostei do fato de ter vencido a minha melhor amiga. Eu sabia que tinha que me manter focada ao longo do jogo e não pensar nisso. Mas jogar contra ela é como enfrentar uma irmã. Eu não tenho muitos amigos, mas ela é a minha melhor amiga", comentou Swiatek, sem esconder o incômodo pelo resultado desta sexta.

Apesar da amizade, Swiatek foi profissional em quadra e não aliviou para a tenista da Eslovênia. Foram 21 bolas vencedoras, contra apenas duas da adversária. E apenas cinco erros não forçados, diante de 12 de Juvan. A líder do ranking faturou cinco quebras de saque e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da partida.

Nas oitavas de final, a número 1 do mundo vai enfrentar a vencedora do duelo entre a letã Jelena Ostapenko e a americana Bernarda Pera. Atual campeã do US Open, Swiatek busca o bicampeonato e também garantir a permanência no topo do ranking. A belarussa Aryna Sabalenka é a única com chances de superar a polonesa na lista da WTA.

Em outros resultados do dia, a checa Karolina Muchova, 10ª cabeça de chave e atual vice-campeã de Roland Garros, derrubou a local Taylor Townsend, que havia sido a algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na segunda rodada, por 7/6 (7/0) e 6/3. Nas oitavas, Muchova vai enfrentar a chinesa Xinyu Wang, que avançou ao superar a eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova por 4/6, 6/3 e 6/2.