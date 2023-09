Atriz de 'Vai na Fé' acusa ex-marido de agressão; cantor diz que acionará justiça

A atriz Isabela Oliveira, que deu vida a personagem Ivy na novela Vai Na Fé da Globo, tornou público um conflito com seu ex-marido, o cantor Ryan Realcria. Em publicações realizadas na terça-feira, 29, Azzy, como também é conhecida, apresentou fotos de marcas que seriam, segundo ela, resultado de agressões. As imagens exibem um hematoma no olho esquerdo e cortes na bochecha e boca.

A atriz afirma que as agressões ocorreram durante o período de gravações da novela e também no mesmo dia em que teria sofrido um aborto.

Além disso, Isabela compartilhou registros que mostrariam Realcria em uma festa acompanhado de outra mulher. "Traída e exposta para toda a internet ver. Onde estava a sua preocupação com a exposição?", indagou Azzy, que também expressou arrependimento por não ter formalizado um boletim de ocorrência na época.

Realcria, por sua vez, utilizou sua plataforma no Instagram para apresentar sua versão dos fatos. Ele divulgou imagens de marcas no pescoço, atribuindo-as a agressões por parte de Azzy. "Vamos dar o palco para a super mãe que ela diz que é. Ela trabalha com prints e eu também", declarou. E acrescentou: "Essas questões devem ser tratadas judicialmente, como já estou fazendo de minha parte."

O cantor também abordou a questão da guarda da filha do casal, mencionando que, frequentemente, era ele ou a babá quem se responsabilizava por levar a criança às consultas médicas. Realcria expressou preocupações sobre o estado de saúde da menina ao retornar da casa de Azzy, afirmando que ela frequentemente apresentava sinais de machucados e sintomas gripais. Sobre essas acusações, a atriz afirmou que recorreria judicialmente, por calúnia.

O Estadão entrou em contato com as assessorias da atriz e do cantor, mas até o momento não obteve respostas. O espaço segue aberto.