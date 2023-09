Noivo de Larissa Manoela se declara para atriz: 'Em breve estaremos no palco juntos'

O noivo de Larissa Manoela compartilhou uma homenagem para a atriz na madrugada desta quinta-feira, 31. André Luiz Frambach se declarou para a noiva que foi prestigiar sua peça em São Paulo.

Larissa foi conferir o encerramento da temporada do espetáculo estrelado por André, O Amor Passou Por Aqui, e parabenizou o companheiro pelo trabalho. No story, ele repostou e declarou: "Obrigado por me ajudar sempre a ser mais eu. Mais amor. Mais livre, mais arte, mais estudioso, mais dedicado, mais feliz. Eu te amo, meu amor. Obrigado sempre por tudo, te ver com olhinho brilhando enquanto eu tô no palco me dá uma energia inexplicável."

Em seguida, ele comentou que, futuramente, irá dividir o palco com a noiva. "E o mais lindo da nossa profissão é que em breve eu estarei sentado te assistindo com meu olho brilhando e, em breve, nós dois estaremos juntos no palco também! Isso é a arte, isso é o amor. Isso é a gente pra vida toda e pra além dessa! Te amo."