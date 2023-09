Bienal do Livro do Rio começa com grandes autores e lançamentos exclusivos

A Bienal Internacional Livro do Rio de Janeiro 2023 dá início à sua 21ª edição e a uma extensa programação cultural nesta sexta-feira, 1º, com mais de 300 autores e uma agenda voltada especialmente para os jovens leitores - que estão sendo convidados, inclusive, a se fantasiarem para o evento.

Nomes populares como Cassandra Clare (leia aqui a entrevista exclusiva ao Estadão), Julia Quinn, Jenna Evans Welch, Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira e Mauricio de Sousa (veja outros destaques abaixo) se revezam nos diferentes espaços da feira que contará, ainda, com a presença das principais editoras do País.

Até o fim da Bienal, no domingo, 10, devem passar pelo Riocentro cerca de 600 mil pessoas. Com um feriadão pela frente, a expectativa dos organizadores é de espaço lotado - com pessoas do Rio e de fora também. O evento tem capacidade de receber 20 mil pessoas simultaneamente. Segundo os organizadores, como a Bienal dura cerca de 12 horas por dia, ela já registrou, em um único dia, 100 mil visitantes.

Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel), que organiza a Bienal com a GL Events, diz que esta será uma edição especial. "Ao celebrar 40 anos, buscamos ampliar o escopo do evento para garantir maior representatividade das várias mídias que gravitam em torno do livro. Ainda em relação à representatividade, o coletivo curador do evento (formado por Clara Alves, Mateus Baldi e Stephanie Borges) buscou fazer os espaços de debate o mais inclusivos possível, com personalidades negras, LGTBQIAPN+ e feministas, objetivando explorar as mais diversas perspectivas", comenta o editor.

E ele confirma que a Bienal está virando, mesmo, um evento para o público jovem - assim como vem acontecendo com a Bienal de São Paulo. "Ao ampliar o escopo do evento, buscamos também uma programação que engaje o jovem mais do que nunca, afinal é principalmente nele que gostaríamos de despertar o prazer da leitura."

A feira carioca foi um dos primeiros eventos a realizar uma edição presencial quando a pandemia de covid-19 deu uma trégua, no final de 2021. Mas foi uma edição pequena - e com algumas atividades online. Muitas editoras não bancaram vir naquele ano. Agora, estão todas aqui - e prometem descontos. Mas não só.

Lançamentos antes na Bienal

Algumas editoras apostam em lançamentos em primeira mão na Bienal. No estande da Companhia das Letras, por exemplo, já vai dar para comprar os livros Heartstopper Para Colorir e Eu Nasci Pra Isso, de Alice Oseman, que só vão chegar às livrarias em outubro.

Na Record, o visitante vai poder adquirir antes a edição especial de Encontro Marcado que a editora fez para o centenário de Fernando Sabino. E também Vamos Conversar, da psicanalista Elisama Santos, referência nos temas da educação e da comunicação não-violentas, que está sendo lançado pela Paz e Terra.

Na Vestígio, do grupo Autêntica, vai ser possível comprar Nação Tarja Preta, em que a psiquiatra americana Anna Lembke reflete sobre a crise de consumo de opioides e a responsabilidade de médicos e da indústria farmacêutica. E a Autêntica aproveita a feira para divulgar um lançamento próximo. Quem passar pelo estande pode levar um minilivro com os primeiros capítulos de A Maldição do Verdadeiro Amor, de Stephanie Garber, uma das best-sellers do catálogo, que está no prelo do selo Gutenberg.

Brindes na Bienal

Entre os brindes da Intrínseca, que vai vender livros a partir de R$ 10, estão bótons, marcadores magnéticos, bloquinhos de anotação, pulseiras e até óculos escuros. Quem gastar acima de R$ 250 ganha uma ecobag.

Na Autêntica, a ecobag é dada em compras acima de R$ 150. E quem comprar Doce Jornada, de Thaís Roque, ou A Lenda da Caixa das Almas, de Paola Siviero, leva um pôster do livro e quatro cards ilustrados.

Para ganhar a ecobag da Companhia das Letras, é preciso gastar pelo menos R$ 300. Ela traz a ilustração feita por Ing Lee para o painel de destaque do estande. A artista - filha de brasileira e norte-coreano - assina a arte das capas dos livros Amor, Mentiras e Rock&roll, de David Yoon, e de De Volta aos Anos 90, de Maurene Goo, da Seguinte.

Comprando um exemplar de Um Defeito de Cor, importante obra de Ana Maria Gonçalves que vai inspirar o samba-enredo da Portela, em 2024, o visitante leva uma camisa com o samba. Isso, no estande da Record. O grupo, dono também da Galera, vai dar um copo especial na compra de Beyond the Story: Uma História dos Dez Anos do BTS.

Escritores confirmados

Internacionais

Entre os convidados estrangeiros estão o português Valter Hugo Mãe; Julia Quinn, autora de Bridgerton; Cassandra Clare, que escreveu a série Instrumentos Mortais; Blake Crouch, autor de livros de ficção científica; Lynn Painter, autora de Melhor do Que nos Filmes; Jenna Evans Welch, autora de Amor & Gelato; Abdi Nazemian, autor de Tipo Uma História de Amor, O Legado de Chandler e do conto Fofo, presente na antologia LGBTQIAP+ A Gente se vê na Parada; além de K.L. Walther, autora de Uma Tempestade de Verão, Holly Black, autora best-seller de fantasia, além de outros autores principalmente de livros para jovens adultos.

Autores brasileiros

Diversos nomes da literatura nacional e internacional vão passar pelo pavilhão. Entre os brasileiros, Carla Madeira, Itamar Vieira Jr, Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Raphael Montes, Conceição Evaristo, Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Paulo Lins, Geovani Martins, Sidarta Ribeiro, Ailton Krenak, Laurentino Gomes e muitos outros. Imortais da ABL, como Fernanda Montenegro e Gilberto Gil, também participam da Bienal em 2023.

Quando e onde

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro será realizada de 1º a 10 de setembro, no Riocentro (pavilhões 2, 3 e 4). O endereço é: Avenida Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Horários

De segunda a sexta, a Bienal funciona das 9 às 21h. Aos sábados e domingos, das 10h às 22h. E no feriado de 7 de setembro, das 9h às 22h. Os portões são abertos uma hora antes do início.

Ingressos

Os ingressos para a Bienal custam R$ 39 e podem ser adquiridos no site ou na bilheteria do evento. Os organizadores sugerem comprar antes, para agilizar a entrada no Riocentro. Menores de 16 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsável legal. Crianças com até um metro não pagam.

Como chegar

Se for de carro, moto, carro de aplicativo ou táxi não credenciado, a entrada é pelo portão A. Os táxis credenciados entram pelo portão H. Haverá ponto de táxi na frente do Pavilhão das Artes. O estacionamento custa R$ 32, por 12 horas.

O que comer

Serão 107 pontos de alimentação no total, localizados nos pavilhões azul, verde e laranja e nas áreas externas. Entre as marcas presentes, HNT, Billy The Grill, TT Burger, Di Blasi, Porto do Sabor, Oakberry, Cafeteria 3 Corações, O Burguês, BOB´S, Lemax Burger, Rei do Mate e Ravis.

Programação do primeiro fim de semana da Bienal

SEXTA-FEIRA, 1/9

Pavilhão Azul

*programação confirmada pelo evento em 30/8

10h - Cerimônia de abertura Bienal

17h - 40 anos de Bienal: Uma celebração

Convidados: Ruy Castro, Thalita Rebouças, Mauricio de Sousa, Ana Maria Machado e Clara Alves. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro é um momento efervescente da vida carioca. É memorável para quem está nos bastidores e para quem visita o Riocentro. Leitores, editores, estudantes, pais, professores: todo mundo que passou pela Bienal tem um momento especial na memÓria. Para comemorar e dar inÍcio a mais uma edição, reunimos autores que protagonizaram cenas inesquecíveis nesses pavilhões para dividir com o público as suas histórias favoritas da Bienal.

19h - As muitas cores de um defeito de cor

Convidados: Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, Antonio Gonzaga, André Rodrigues, Cidinha da Silva e Alexandre dos Santos. A narrativa de Kehinde apresentou aos brasileiros uma perspectiva diferente de nossa história e destacou a importância das culturas dos povos africanos na construção do Brasil. O romance Um defeito de cor influenciou músicos, escritores e poetas, virou tema de uma exposição que reuniu diversos artistas contemporâneos e será levado à Marquês de Sapucaí como inspiração do enredo da Portela. Neste painel, vamos conversar sobre como essa história tem encantado leitores e reverberado na nossa cultura.

CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

18h - Sextou com Simas

Convidados: Luiz Antônio Simas, Marcelo Moutinho, Alberto Mussa e Bruna Beber. Nas duas sextas-feiras da Bienal, o professor e escritor Luiz Antonio Simas transforma o Café Literário num botequim carioca, onde a literatura brasileira e a cultura popular se misturam. Com convidados especiais em cada sessão, os encontros trazem a rua e a festa para a celebração dos 40 anos da Bienal do Livro.

Na sessão do dia 1, a rua é o destaque, com um bate-papo sobre as sabedorias das ruas e como a cidade compartilha as frestas nas encruzilhadas do cotidiano.

INFANTIL | (Pavilhão Laranja)

10h - Mesa do Autor: Cintia Barreto

Cintia Barreto é escritora e professora. Doutora, mestra e especialista em literatura brasileira pela UFRJ. Leciona no Colégio Estadual André Maurois desde 2002 e coordena curso de pós-graduação (lato sensu) em literatura infantil e juvenil desde 2010. Seu projeto de incentivo à leitura e à escrita literária, "Conversa Literária", ganhou prêmios.

11h - Palco Animado - Os Tapetes contadores de histórias

Há 25 anos, o grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias costura e utiliza tapetes, painéis, malas, aventais, roupas, caixas e livros de pano como cenários de contos autorais e populares de origens diversas. Pioneiro no país na produção de cenários têxteis para narrativas orais, o grupo desenvolveu uma linguagem de narração artística singular, tornando-se referência internacional nas intersecções entre texto e têxtil, e diálogos entre literatura e artesanato.

14h - Mesa do Autor: Mauricio de Souza

Mauricio de Sousa é desenhista, empresário, o mais premiado autor brasileiro de quadrinhos e membro da Academia Paulista de Letras. As tiras de Mauricio de Sousa espalharam-se pelos jornais de todo o país, levando-o a montar um estúdio que hoje dá vida a mais de 400 personagens. Em 1970, lançou a revista "Mônica" e, em 1971, recebeu o mais importante prêmio do mundo dos quadrinhos, o troféu Yellow Kid, em Lucca, na Itália. Seguindo o sucesso de "Mônica", outros personagens também ganharam suas próprias revistas, que já passaram pelas editoras Abril e Globo e atualmente estão na Panini.

15h - Palco Animado - Os Tapetes contadores de histórias

Há 25 anos, o grupo carioca Os Tapetes Contadores de Histórias costura e utiliza tapetes, painéis, malas, aventais, roupas, caixas e livros de pano como cenários de contos autorais e populares de origens diversas. Pioneiro no país na produção de cenários têxteis para narrativas orais, o grupo desenvolveu uma linguagem de narração artística singular, tornando-se referência internacional nas intersecções entre texto e têxtil, e diálogos entre literatura e artesanato.

16h - Mesa do Autor: Luana Génot

Luana Génot é fundadora e diretora executiva do ID_BR - Instituto Identidades do Brasil, formada em publicidade e marketing pela PUC-RIO e mestra e pesquisadora em Relações Étnico-raciais pelo CEFET-RJ. Mãe da Alice e do Hugo, colunista do Jornal O Globo na Revista Ela, é também autora dos livros Mais forte - Entre lutas e conquistas, o mais recente e infantil Guerreiras do Sim, pela editora HarperCollins, e do Sim à igualdade racial, finalista do Prêmio Jabuti 2020.

16h - Mesa do Autor: Lázaro Ramos

Lázaro Ramos é um dos nomes mais plurais e versáteis de sua geração: ator, diretor, produtor, escritor, apresentador e empresário. Em 30 anos de carreira, já atuou em mais de oitenta produções para TV, teatro e cinema e conquistou notoriedade muito além da dramaturgia. Com cerca de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, o soteropolitano também se tornou uma das vozes mais ativas e influentes do país.

SÁBADO, 2/9

Pavilhão Azul

11h - Entrevista Cassandra Clare

Convidados: Cassandra Clare | Mediador: Alec Costa.

Uma conversa com Cassandra Clare, um dos principais nomes da literatura de fantasia e autora best-seller das séries de livros Os Instrumentos Mortais, As Peças Infernais e Os Artifícios das Trevas.

13h - Mundos Paralelos

Convidados: Maria Freitas, Juan Jullian e Lavínia Rocha | Mediador: Tiago Valente.

Diversidade é a palavra que rege a literatura jovem adulta - na~o apenas no protagonismo, mas também em seus enredos. Neste encontro, autores do YA rompem os limites do romance tradicional, transportando os leitores para realidades alternativas e desafiando as convenções do gênero.

15h - Contadores de Histórias

Convidados: Neal Shusterman, Aldri Anunciação e Lázaro Ramos.

O que significa estar vivo? A ficção tem um importante papel no debate sobre os medos e esperanças mais profundos da nossa cultura. Neste encontro, autores conversam sobre a arte de contar histórias e o poder da imaginação em promover mudanças reais no mundo.

17h - O nosso tempo

Convidados: Alexandre Coimbra Amaral, Christian Dunker, Marcela Ceribelli e Pedro Vinício | Mediador: Mariana Filgueiras

Incertezas, cansaço e a sensação de que sempre podemos estar perdendo alguma coisa. Como podemos entender alguns desconfortos da vida contemporânea e encarar esses desafios com mais leveza e bom humor?

19h - Baile da realeza

Convidado: Julia Quinn

A autora Julia Quinn recebe seus leitores num baile de máscaras para um encontro exclusivo.

CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12h - Contar e escrever

Convidados: Chico Felitti, Tiago Rogero e Flavia Oliveira | Mediador: Lola Ferreira

Nesta mesa, o Café Literário é palco de uma conversa sobre a cultura podcaster e seu impacto na sociedade. Expoentes dos podcasts conversam sobre seus projetos de sucesso e os bastidores - da concepção às escolhas narrativas, passando pela pesquisa, entrevistas e ate´ mesmo a adaptação para o formato literário.

14h - Muito mais que a saudade

Convidados: Ana Claudia Quintana Arantes, Natalia Timerman e Allan Dias Castro | Mediador: Maria Fortuna.

A consciência da finitude nos ensina a ser mais cuidadosos com o tempo e com as nossas relações. Temos dado atenção a quem amamos? Estamos nos dedicando a um propósito? Em uma conversa sobre cuidados e mudanças, autores falam do luto como uma experiência muito particular, mas que também é comum, e como a arte pode nos ajudar a passar por ele.

16h - Novos centros, muitas vozes

Convidados: Itamar Vieira Jr, Micheliny Verunschk, Audri Anunciação | Mediador: Manya Millen.

Ao olhar para o País em sua imensidão e multiplicidade, a literatura contemporânea tem apresentado romances que nos convidam a pensar diferentes experiências de ser brasileiro, de se relacionar com a terra e de contar histórias.

18h - Possibilidades humanas

Convidados: Mario Sergio Cortella, Elisama Santos, Silmara Rascalha Casadei e Camila Perlingeiro.

Os avanços tecnológicos constantes e a popularização da Inteligência Artificial têm gerado muitas incertezas. A forma como nos comunicamos e trabalhamos tem mudado muito rápido. A educação, em casa e na escola, se vê diante da necessidade de preparar crianças e jovens para uma sociedade cada vez mais complexa. No entanto, se diante das du´vidas e do sentimento de urgência nos permitirmos refletir e dialogar, percebemos como valorizar a escuta e fazer boas perguntas podem nos ajudar a lidar com os desafios contemporâneos.

ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

11h - A Transformação do Jeremias na Turma da Mônica

Convidados: Jefferson Costa, Rafael Calça, Sidney Gusman, Milena Souza.

Como as Graphics MSP do personagem discutiram racismo, ancestralidade e igualdade, e ajudaram no aumento da representatividade nos gibis da empresa.

15h - Páginas na Tela com Mauricio de Sousa, Daniel Rezende e Rodrigo Paiva | Mediador: Leticia Pires

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que esta~o por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

18h - Páginas na Tela: Um Conto e Ano Inesquecível, com Babi Dewet, Bruna Vieira, Paula Pimenta, Thalita Rebouças + Lázaro + Amazon Brasil | Mediador: Ana Lima

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que esta~o por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

INFANTIL | (Pavilhão Laranja)

11h - Palco Animado - Histórias de Brincar: Brincando o Brasil

Histórias de Brincar é um projeto protagonizado por Flora Barcellos, Marina Siqueira e Flora Poppovic, três mulheres - artistas, educadoras e empreendedoras - que perceberam na Cultura Popular Brasileira o espaço que buscavam para confluência de tudo que desejavam desenvolver nas esferas da música, dança, educação e cultura da infância.

15h - Palco Animado - Histórias de Brincar: Brincando o Brasil

Histórias de Brincar é um projeto protagonizado por Flora Barcellos, Marina Siqueira e Flora Poppovic, três mulheres - artistas, educadoras e empreendedoras - que perceberam na Cultura Popular Brasileira o espaço que buscavam para confluência de tudo que desejavam desenvolver nas esferas da música, dança, educação e cultura da infância.

16h - Mesa do Autor: Deko Lipe

Deko Lipe é soteropolitano, ator, escritor agenciado pela Increasy Consultoria Literária e criador de conteúdo agenciado pela Tambor.biz no Primeira Orelha, onde fala sobre literatura infantil, infantojuvenil e com representatividade LGBTQIAP+. É autor do livro infantojuvenil "Meus pais e eu" (2019) e do infantil ilustrado "O brincoder de Pepe" (2022), além de ter participações nas coletâneas "Vozes Nordestinas" (2021), "Gordes" (2021), entre outras, e tem contos publicados na Amazon.

DOMINGO, 3/9

(Pavilhão Azul)

11h - Entrevista Holly Black

Convidados: Holly Black | Mediador: Edu Luckyficious

A autora norte-americana Holly Black, que já publicou mais de 30 livros de fantasia, dentre eles o best-seller Príncipe cruel, participa de um painel na Bienal para compartilhar seu processo como escritora e suas inspirações.

13h - Entrevista Julia Quinn

Convidados: Julia Quinn | Mediador: Frini Georgakopoulos

A autora best-seller norte-americana Julia Quinn, da série de livros Bridgertons, que inspirou o sucesso homônimo da Netflix, vem à Bienal para falar sobre sua trajetória como escritora e o sucesso da adaptação de seus livros.

15h - Crushes Literários

Convidados: Tiago Valente, Patrick Torres, Leticia Bonetti e Maria Ferreira | Mediador: Ana Rosa

Uma boa história sempre traz um personagem cativante por quem é impossível na~o se apaixonar. Para muitos leitores, foram esses personagens que despertaram o amor pela leitura. Convidamos influenciadores literários para falar de sua paixão pelos livros e discutir e explorar personagens que tiveram impacto significativo em suas vidas de leitores.

17h - Falando de amor

Convidados: Ana Suy, Paula Gicovate e Renato Nogueira | Mediador: Karina Vieira

Como é possível falar de amor? De que maneira as relações e os afetos atravessam a sociedade e os livros? Em meio a tantas possibilidades de se relacionar, convidamos quem esta´ pensando o amor para debater as ambivalências e as múltiplas camadas de um sentimento complexo.

19h - Desfile de Fantasias (Cosplay)

Convidados: Cassandra Clare e Holly Black | Mediador: Rafaella Machado

Nesse encontro, Cassandra Clare e Holly Black assistirão a um desfile de fantasias de seus personagens feito pelos próprios fãs. Os visitantes interessados em desfilar deverão chegar com suas fantasias, pontualmente, às 16 horas, no Auditório do Expositor, para participar de uma pré-seleção na qual 12 serão escolhidos para desfilar para as autoras no Palavra-Chave, às 19h. Esta audição se encerrará às 17h. Os 12 escolhidos além do desfile também deverão fazer perguntas às autoras no papel dos personagens dos quais estarão fantasiados. O vencedor escolhido, além de um kit especial, ganhará um convite para fazer uma visita à Editora Record junto com as autoras no dia seguinte (04/set). Importante: a proposta deste painel é fazer um grande encontro de fantasias, por isso as senhas serão priorizadas para os visitantes que participarem do processo de seleção, às 16h. As senhas restantes serão distribuídas na Central de Distribuição de senhas 1h antes da sessão.

CAFÉ LITERÁRIO (Pavilhão Verde)

12h - Capturar a fala

Convidados: Geovani Martins, José Falero, Eliane Marques | Mediador: Stephanie Borges

As ruas e seus sons invadem o Café Literário. Nesta mesa, autores comentam as influências da oralidade na sua produção literária. Temas como observação e escuta guiam esta conversa para compreender como, nos últimos anos, alguns livros sofisticaram a linguagem literária a partir de uma captura da fala.

14h - O Fantástico Nacional

Convidados: Christiano Aguiar, Paola Siviero e Carol Chiovatto | Mediador: Ana Cristina Rodrigues.

A literatura está cheia de histórias com criaturas mágicas, assombrações e acontecimentos impressionantes. E quando toda essa imaginação se volta para a cultura brasileira? Ficcionistas de diferentes estilos falam de como o nosso país nos inspira a criar histórias extraordinárias, trazendo elementos nacionais para o centro do fantástico.

16h - Segredos de Família

Convidados: Carlos Eduardo Pereira, Andrea Del Fuego e Francisco Azevedo | Mediador: Mateus Baldi

Ha´ muitas formas de narrar as relações familiares, e nesta mesa a família e´ o centro do debate. Autores refletem sobre os procedimentos adotados na hora de contar as vidas e as histórias de pessoas que também são o retrato de uma sociedade, criando reflexões sobre o Brasil recente.

18h - Seremos mesmo substituídos pela Inteligência Artificial? G1 + GloboNews

Convidados: Dora Kaufman, Lucas Herdy e Bete Pacheco

À medida que a IA se infiltra em diversos aspectos da sociedade, desde assistentes virtuais até algoritmos que tomam decisões complexas, surge um misto de fascínio e apreensão. A discussão sobre a substituição humana por máquinas dotadas de inteligência é, portanto, inevitável. Convidamos especialistas para compartilhar visões sobre a coexistência entre humanos e IA, bem como um equilíbrio que valorize os avanços tecnológicos, mas também preserve a singularidade e a importância da experiência humana.

ESTAÇÃO PLURAL (Auditório - Pavilhão Verde)

15h - Páginas na tela com: Guel Arraes, Jorge Furtado e mediação de Patrícia Pedrosa I Mediador: Patrícia Pedrosa

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

18h - Páginas na tela com: Raphael Montes, Taina Muller e Klara Castanho I Mediador: Claudia Sardinha

Páginas na Tela é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas, em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo agora.

INFANTIL | (Pavilhão Laranja)

11h - Palco Animado - Mundo Flora

Concebido pelos músicos brincantes Angelo Mundy e Flora Poppovic, o espetáculo Mundo Aflora é um convite para acompanhar uma jornada fantástica de dois músicos viajantes. Com coreografias, números de música corporal, instrumentos musicais feitos com sucata e momentos de brincadeiras com a plateia, a apresentação transcende a experiência comum de um show de música. Angelo e Flora são parceiros artísticos há 15 anos, tendo atuado juntos em diversos projetos, grupos e palcos.

12h - Mesa do Autor: Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro

Nascida no Rio de Janeiro, Eliana Alves Cruz é escritora e jornalista. Seu romance de estreia, "Água de barrela", ganhou o prêmio Silveira Oliveira, da Fundação Palmares, em 2015. É autora ainda de" O crime do cais do Valongo" (2018) e "Nada digo de ti, que em ti não veja" (2020). Estevão Ribeiro é ilustrador, escritor e cria histórias para livros, quadrinhos e TV. Também é criador da personagem Rê Tinta, uma menina preta cheia de opiniões. Seus trabalhos, entre histórias em quadrinhos, romances e livros infantis, somam mais de duzentos mil exemplares vendidos.

13h - Mesa do Autor: Renato Noguera

Renato Noguera é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias. Lançou, pela editora HarperCollins, "Mulheres e deusas: Como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual", "Por que amamos: O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor" e "O que é o luto: Como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda".

14h - Mesa do Autor: Caio Tozzi

Caio Tozzi é escritor, roteirista e jornalista. Sua atuação transita entre projetos de arte, cultura e entretenimento. É apaixonado por literatura juvenil e tem publicado os livros "O Livro do Cuca", "Fabulosa Mani", "Edifício Universo", "Procura-se Zapata", "Sala 1208? e "Super-Ulisses" - estes dois últimos foram finalistas da categoria livro Juvenil no Prêmio Jabuti 2022. Dirigiu documentários, escreveu peças de teatro e é o criador do podcast #MOCHILA, que promove diálogos sobre as narrativas criadas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos.

15h - Palco Animado - Mundo Flora

Concebido pelos músicos brincantes Angelo Mundy e Flora Poppovic, o espetáculo Mundo Aflora é um convite para acompanhar uma jornada fantástica de dois músicos viajantes. Com coreografias, números de música corporal, instrumentos musicais feitos com sucata e momentos de brincadeiras com a plateia, a apresentação transcende a experiência comum de um show de música. Angelo e Flora são parceiros artísticos há 15 anos, tendo atuado juntos em diversos projetos, grupos e palcos.