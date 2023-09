ANS aprova nova transferência parcial de carteira da Unimed-Rio

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a segunda fase de transferência de carteira de planos coletivos empresariais da Unimed-Rio para a Unimed do Estado do Rio de Janeiro Federação Estadual das Cooperativas Médicas - Ferj.

Da mesma forma que aconteceu na primeira transferência parcial de carteira - autorizada pela ANS em 27 de junho - a Unimed Ferj terá que manter, integralmente, as condições dos contratos vigentes, sem qualquer restrição de direitos ou prejuízos para os consumidores.

Passarão a ser atendidos pela Unimed Ferj a partir de 1º de setembro cerca de 43 mil beneficiários de planos coletivos empresariais vinculados a empresas com CNPJ do estado do Rio de Janeiro, com exceção de empresas com CNPJ dos municípios do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias.

Os contratos coletivos empresariais de empresas desses dois municípios permanecerão na Unimed-Rio.

Para autorizar a transação, a ANS exigiu a manutenção de condições como os valores das mensalidades, as regras de reajuste e a rede de atendimento.

Além disso, a reguladora determinou as operadoras façam ampla divulgação a respeito da mudança a todos os beneficiários envolvidos.