Sabrina Sato abre o jogo sobre fim do casamento com Duda Nagle e cita terapia de casal

Durante um bate-papo com Marcelo Adnet num programa em que ambos apresentam juntos no Globoplay, Sabrina Sato resolveu abrir o jogo sobre o fim de seu casamento com Duda Nagle, pai de sua filha Zoe, de quatro anos de idade.

A ex-BBB foi sincera ao mencionar que tanto ela quanto o ator participaram juntos de sessões de terapia de casal, com o objetivo de se acertarem, mas não houve solução:

- A gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer (...) Chegou uma hora que pensamos: A gente já não está mais junto. Quando um casal se separa, já está separado.

Vale lembrar que Sabrina e Duda foram casados por sete anos. O anúncio do término foi feito pelas redes sociais, em março. Ao lado do ex-companheiro e da filha, Sato afirmou que queria que o relacionamento durasse para sempre, mas não foi possível.

Apesar disso, ela ressaltou que os dois viveram um amor de forma linda e que a filha Zoe foi o fruto mais importante da relação:

- Eu gostaria que durasse para sempre, mas o para sempre é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos.