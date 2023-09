50 sexólogos brasileiros para seguir no Instagram

A Miess Sex Shop lançou um e-book com 50 sexólogos para serem seguidos no Instagram. A ação é uma estratégia da marca de se colocar ainda mais como referência e contribuir para que a sociedade tenha o contato de profissionais para o esclarecimento de questões íntimas.

O processo para escolha dos profissionais foi feito não apenas com base em suas atuações nas redes sociais, como também em palestras, congressos, eventos, programas de rádio e TV e publicações acadêmicas. Por conta disso, na lista é possível encontrar nomes como o do ex-BBB Mahmoud Baydoun (@mahmoudbaydoun_), o médico Jairo Bouer (@jairoboueroficial) e Graça Margarete Tessarioli(@gracatessarioli), diretora da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual (ABRASEX).

Para Rômulo Correia, CEO da Miess Sex Shop, é momento de encontros e de promover discussões sobre temas em voga na sociedade, como masculinidade, empoderamento feminino, saúde sexual e reprodutiva. “Acreditamos que esse e-book evidencia o posicionamento da Miess em contribuir para saúde e educação sexual no Brasil. Nele, reunimos as mais notáveis referências e autoridades no assunto para que os consumidores, aprendam, entendam e tenham mais amor próprio e cuidem da sua felicidade, que é o importante para nós”, comenta.

“Pessoas bem resolvidas sexualmente são mais felizes”

Em entrevista, Lu Cabral (@lucabralsexologa), uma das sexólogas escolhidas e que trabalha há anos com a comunicação intrafamiliar, aponta que o acompanhamento com um terapeuta sexual pode ajudar a resolver questões íntimas, de saúde e até comportamentais.

“Pessoas bem resolvidas sexualmente são mais felizes. A sexualidade está presente desde que nascemos e impacta em todas as esferas humanas, especialmente na construção de identidade, personalidade e na saúde integral de um ser humano. Portanto, é importantíssimo olharmos para esse fenômeno natural e aprender a viver melhor ”, diz.

Por conta disso, a Miess Sex Shop resolveu montar esse material pensando no quão amplo atualmente é o ramo da sexologia, passando por sexólogos como Gabriela Dias (@agabrieladiasoficial), que se consolida no mercado como uma profissional voltada para o atendimento de mães, Renata Ribeiro (@sexualidademedica), sexóloga e ginecologista LGBTQIAP+, e Maxuel Matos (@maxuel.smatos), que trabalha atendendo exclusivamente homens. E a lista não para por aí.

Vale lembrar que o e-book com a lista dos 50 maiores sexólogos de acordo com a pesquisa da Miess está disponível gratuitamente no site da empresa e pode ser acessado mediante breve cadastro.