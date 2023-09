Congresso tem sido zeloso em separar as coisas, diz Haddad sobre reforma ministerial

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Congresso Nacional tem separado a agenda econômica, chamada por ele de agenda de Estado, das discussões para que determinados partidos ocupem mais espaço no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que a equipe econômica teve vitórias importantes no parlamento no primeiro semestre, o que comprovaria a tese.

"O Congresso tem sido zeloso em separar as coisas", disse ele a jornalistas nesta sexta-feira, 1, na sede do Ministério na capital paulista. "Questões de Estado foram tratadas pelo Congresso independente do dia a dia do governo. O Congresso nunca confundiu agenda de Estado com agenda de governo."

O governo negocia a entrada de partidos do Centrão na base aliada. Para tanto, deve entregar a partidos como o PP e o Republicanos ministérios e a presidência da Caixa Econômica Federal. As negociações têm envolvido Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), entre outros líderes. Sem comentar sobre as possíveis mudanças, Haddad ressaltou que a Fazenda não tem participado da negociação.

Segundo ele, o primeiro semestre foi "muito bom" do ponto de vista legislativo, com a aprovação de medidas econômicas importantes, como o novo arcabouço fiscal e o andamento da reforma tributária sobre o consumo. Ele afirmou que se o segundo semestre for no mesmo ritmo, a economia deve continuar com bons indicadores.