PIB da indústria está 8,7% abaixo do pico alcançado no 3º tri de 2013, mostra IBGE

A coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, informou que tanto o Produto Interno Bruto (PIB) geral quanto o PIB dos serviços estão com o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996. Mas a indústria, disse, está 8,7% abaixo do pico histórico alcançado no terceiro trimestre de 2013.

Segundo a especialista, é o comportamento da indústria de transformação que segue afastando o patamar da atividade de seu pico histórico.

Rebeca Palis acrescentou que tanto o consumo das famílias quanto o consumo do governo também alcançaram os maiores patamares de suas séries históricas, enquanto a formação bruta de capital fixo (FBCF) está 15,1% abaixo do pico da série alcançado no 2º tri/2013.