Paris com crianças – Sugestões de passeios imperdíveis

Quem vai a Paris com crianças pode aproveitar atrações incríveis que vão muito além dos pontos turísticos clássicos. Helena Ribeiro, consultora de viagem e fundadora da empresa Viva Paris, reuniu algumas recomendações que oferecem diversão para toda a família na capital francesa.

O que fazer em Paris com crianças

Conhecer a Disney é o sonho de muitas crianças e adultos. Por isso, a Disneyland Paris, antiga Euro Disney, é uma ótima opção de passeio para quem está na Cidade Luz. O complexo de entretenimento que conta com dois parques temáticos, sete hotéis próprios, um centro de compras e entretenimento (Disney Village) e um campo de golfe (Golf Disneyland).

Uma boa dica é fazer as reservas dos ingressos com antecedência neste site em português. Assim, não terá problemas para visitar a Disneyland Paris.

Para aqueles que procuram um passeio cultural e cheio de diversão, a sugestão é conhecer o Jardin des Plantes. Criado em 1635 como jardim medicinal para Luís XIII, o local serviu como um espaço de pesquisa para botânicos, médicos e farmacêuticos.

Possui uma área de 4,5 hectares e está dividido por ambientes, sendo eles: Ménagerie (um dos zoológicos mais antigos do mundo), labirinto de cerca viva e Museu de História Natural (composto por diferentes edifícios que se espalham ao longo dos jardins).

Outra recomendação de passeio para as crianças é o Museu do Chocolate. A atração conta com uma caça ao tesouro e uma visita interativa. A experiência dura aproximadamente 1h30min e custa 14 euros para adultos e 8,50 euros para crianças de 3 a 11 anos.

A tour de barco pelo rio Sena é um passeio diferente que vai surpreender os pequenos. No trajeto atravessando Paris, é possível visualizar a cidade de um outro ponto de vista. O rio, inclusive, desempenhou um papel crucial na história, cultura e economia da França, servindo como uma via de transporte importante, influenciando a paisagem urbana e inspirando artistas ao longo dos séculos.

E como não pode ficar de fora, a visita à torre Eiffel é um passeio indispensável em Paris. A dica é comprar os ingressos com antecedência, pois as filas são enormes e as entradas podem esgotar. O alto da torre possui uma vista privilegiada, que permite ver o Arco do Triunfo, o Grand Palais, a Notre-Dame de Paris, o rio Sena entre outros cenários maravilhosos.

Após descer da torre é de praxe visitar o carrossel mais fotografado do mundo. O passeio custa aproximadamente 3 euros e costuma encantar a criançada.

O que você precisa saber antes de ir a Paris

Quando planejo minhas viagens para Paris, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

