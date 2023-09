Ansu Fati, já apontado como sucessor de Messi, é emprestado pelo Barcelona ao Brighton

O atacante Ansu Fati, uma das maiores promessas do Barcelona nos últimos anos, foi emprestado pelo clube catalão ao Brighton, da Inglaterra. Sem espaço no elenco coordenado pelo técnico Xavi Hernández, o jovem de 20 anos assinou nesta sexta-feira o contrato de um ano com o clube inglês, que chamou a atenção na temporada passada em razão de seu futebol ofensivo sob o comando de italiano Roberto De Zerbi e por ter vencido gigantes da liga nacional.

"Este é um grande acerto para todos nós", afirmou De Zerbi ao comentar sobre o novo reforço. "Eu tenho certeza que Ansu vai nos ajudar a alcançar nosso novo objetivo e nós vamos conseguir ajudá-lo a voltar a apresentar o nível de futebol que todos sabemos que ele tem", completou.

Guineense naturalizado espanhol, Ansu Fati estreou pelo Barcelona com apenas 16 anos, em 2019, e se tornou o jogador mais jovem do clube a marcar gols no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. O início animador, junto à expectativa que já era criada desde os tempos da base, colocaram um grande peso sobre o atacante, a ponto de ele ser apontado como sucessor de Lionel Messi. "Devem cuidar muito bem dele e prepará-lo. Esperamos que seja ele o substituto de Messi", disse o ídolo barcelonista Samuel Eto'o ao SportBible, dois anos atrás.

Quando o craque argentino deixou o clube catalão para defender o Paris Saint-Germain, em 2021, Ansu o foi escolhido para herdar a camisa 10. No meio do caminho, teve problemas com lesão e só conseguiu ter uma temporada mais sólida em participações em 2022/2023, porém sem conseguir se firmar como titular. Aproveitado em 51 jogos por Xavi, começou jogando apenas em 14.

"Ansu é um dos jogadores jovens mais bem avaliados do mundo e chega com um bagagem impressionante de experiência tanto na liga espanhola quanto em competições eruopeias, apesar da pouca idade", disse David Weir, diretor técnico do Brighton. "Esta temporada é a maior na história do clube e estamos muito felizes de ter um jogador da qualidade de Ansu fazendo parte disso", concluiu.