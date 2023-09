Palavra do Leitor - 1 de setembro de 2023

Polícia municipal – 1

‘Após decisão do STF, GCM integra sistema de segurança pública’ (Setecidades, ontem). A PM tem de ser desmilitarizada urgentemente. O Brasil é o único país em sistema democrático que tem Polícia Militar criada nas barbas da ditadura como força auxiliar do Exército para perseguir e executar opositores – e até hoje usam uma cartilha opressora para fazer segurança pública! Dentro de um sistema democrático é inaceitável uma polícia regida por militares! E muito menos na mão de governadores. Vimos no dia 8 de janeiro o que acontece quando uma categoria se une a um ideal próprio! A polícia tem de ser municipalizada.

Marcelo Mello do Santos, do Facebook.

Polícia municipal – 2

Legal, mas então qual a diferença entre GCM e PM, tudo ficou uma coisa só? Se eu ligar para a GCM quando meu vizinho ficar com som alto até às três da manhã não vão poder ignorar o chamado?

Luiz Fernando Oliveira, Capital

Polícia municipal – 3

Agora falta treinamento. A GCM deveria ser diferente da PM e conduzir um trabalho de inteligência e rondas estratégicas, mostrar para a população que a GCM é amiga dos moradores e não tentar mostrar a arrogância da PM.

Isaías S. Morais, da Instagram

Amor ao próximo

A carta enviada pelo missivista Cecél Garcia (Júlio Lancellotti, dia 30) não se trata apenas de um simples texto! Na verdade, é um verdadeiro Manual de Amor ao Próximo! No momento em que somos agredidos, pasmem!, por aqueles que deveriam tê-lo como maior exemplo e referência no que se refere a atenção aos mais necessitados. Somos diuturnamente atacados pelo chamados agentes públicos! Refiro-me a um vereador de Santo André, ligado ao MBL, que insistentemente usa o tempo e recurso do contribuinte para gravar vídeos, desancando e desferindo impropérios ao padre Júlio, entre eles chamando-o de ‘padreco’. Sobre o caráter de uma pessoa dessa, o nobre leitor já o definiu. Como cantou o eterno Renato Russo, “é só o Amor que conhece o que é verdade”...

Afonso José de Lima, Santo André

Desoneração da folha

‘Câmara Federal aprova desoneração da folha de pagamento’ (Política, ontem). É inegável que ninguém mais aguenta pagar tanto imposto no Brasil. A carga tributária aplicada contra empregadores é pesadíssima e, com certeza, impede que o País convica com taxas de desemprego altíssimas. Parabéns ao deputado Alex Manente, de São Bernardo, por ter se dedicado à causa</CS>.

Sérgio Pinto, Santo André

Jair Bolsonaro

Na Palavra do Leitor uma leitora (Bolsonaro, dia 30), em longo texto, reclama das “perseguições” que o ex-presidente está sofrendo! E finaliza com a frase: abaixo os anarquistas! Foi a única frase com a qual concordei. Ela, deliberadamente, não considera que anarquistas foram os vândalos que destruíram patrimônio público em 8 de Janeiro, com a conivência e o silêncio do ‘perseguido’, que estimulou o vandalismo dos anarquistas ao não reconhecer a derrota nas urnas e afirmar, sem provas, que o sistema eleitoral brasileiro (que o elegeu por mais de 30 anos) não funciona!

João Paulo Mendes Parreira, São Caetano

Reforma administrativa

Se o arcabouço fiscal foi aprovado para o governo gastar perigosamente mais, e não convence mais ninguém, a ótima surpresa foi que a engavetada há mais de 30 anos reforma tributária, foi aprovada na Câmara, façanha essa da bancada por Arthur Lira (PP-AL). E o presidente Lula, que sempre foi ruim de diálogo com o Parlamento, e retrógrado, que tem aversão a fazer reformas que modernizem o País, pode amargar mais um embate com expressivas bancadas do Congresso Nacional. Entre outras o da Agropecuária, que se uniu para apressar a reforma administrativa, a mesma que azeda o estômago de Lula, só de ouvir falar... E para quem deseja ver o nosso País com um serviço público mais dinâmico e com menor custo Brasil, essa reforma é tão importante quanto a tributária. E o Lula que fique com a sua reforma estupida dos Brics, feita para agradar a China e afrontar os Estados Unidos e o ocidente. Reforma administrativa já</CW></CS>!

Paulo Panossian, São Carlos (SP)