Zezé Di Camargo opina sobre polêmica envolvendo transplante de Faustão

Zezé Di Camargo participou do The Noite com Danilo Gentili na última quinta-feira, dia 31. Durante a conversa, o cantor sertanejo acabou comentando o assunto do momento - o transplante de coração de Faustão.

Zezé aproveitou para dizer que acha errado a quantidade de críticas que o apresentador tem recebido devido ao boato infundado de que teria furado a fila do transplante.

- Vi muita gente comentando na internet, achando que o Faustão furou a fila. Nada a ver. As pessoas têm que estudar mais como que é feito, como que é escolhido os pacientes. Não sou advogado dele.

Zezé ainda continuou elogiando a trajetória do amigo apresentador:

- As pessoas têm uma imagem dele, por ser um cara muito positivo e que fala o que pensa na televisão. Ele é uma das pessoas mais generosas que já conheci na minha vida. Sei de vários artistas que, em final de carreira, o Faustão, do bolso dele, sustentou e tratou. Ele nunca quis mostrar.

E continua:

- O coração daquele homem sempre brincava, dizendo que era do tamanho dele. É um cara que ganhou muito dinheiro, com muito trabalho, mas que fez muito pelas pessoas. O que estão fazendo na internet, de dizer que ele furou a fila por ser o Faustão, esquece isso, pelo amor de Deus. Pensa no ser humano, na vida.