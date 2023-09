Vereadora de Santo André, Dra Ana Veterinária é assaltada na Vila Bastos

Dois homens armados assaltaram a vereadora Dra Ana Veterinária (União Brasil), de Santo André. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira na Rua Adolfo Bastos, na Vila Bastos.

Ana Veterinária deixou a sessão na Câmara no fim da tarde de quinta-feira. Ela tinha programado de comparecer à palestra do escritor e filósofo Mario Sergio Cortella, no Ginásio Laís Elena, no Complexo Pedro Dell’Antonia. A parlamentar deixou uma assessora na casa dela e foi surpreendida na sequência.

Conforme assessoria de imprensa da vereadora, apenas celular e outros pertences de menor valor foram levados pelos criminosos – carro, da marca Jeep, permaneceu com Ana Veterinária. Ela está bem e registrou BO (Boletim de Ocorrência) no 1ºDP. Câmeras de segurança da rua filmaram as ações.