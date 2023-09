A resposta para uma pergunta jamais feita (sim, isso é um review de escova de dentes)

O principal atributo de uma escova de dentes elétrica é fazer uma limpeza parecida com a de um dentista.

O que enseja uma pergunta: por que alguém teria um instrumento de tortura limpeza odontológica em casa em vez de ir ao consultório… semestralmente, claro, para ter o prazer de folhear revistas velhas comentando sobre os herdeiros de gente rica que você nunca ouviu falar?

É regra nos manuais de redação não fazer referências pessoais em artigos jornalísticos, por isso vou aproveitar para lembrar do momento em que minha mãezinha ganhou de um provável inimigo um aparelhinho chamado WaterPik nos idos de 1990.

Tratava-se de um jato de água intermitente, pulsativo, de ultra pressão para arrancar o esmalte e retrair a gengiva da boca dos incautos. Ou perturbar seus irmãos.

Era muito parecido com o funcionamento de uma escova elétrica: agressivo, desajeitado, desnecessário.

A escova de dentes Nandme NX 8000 custa o mesmo que uma consulta no dentista franqueado que tirou o emprego da especialista do bairro e tem cinco modos de funcionamento – do incômodo ao insuportável.

A posição natural para segurar o instrumento é muito distante das cerdas, promovendo um efeito alavanca que no começo é curioso e que, como toda curiosidade, logo perde o encanto.

O conjunto vem com duas cabeças, uma com cerdas macias e cabeça gigante e outra com cerdas duras e cabeça grande. A bateria é recarregável por meio de cabo USB e uma base que faz sua escova parecer uma mini Challenger no Cabo Canaveral pronta para decolar.

Quando carregada, emite uma suave e calmante luz verde – que vai te ajudar a esquecer a experiência de auto flagelo. Na caixa as pessoas estão felizes, afinal a felicidade é uma escolha.

(Nota do editor: a Nandme NX 8000 custa R$ 85 e pode ser encontrada no AliExpress, neste link. Abaixo, mais detalhes sobre o gadget que fez o Adriano sofrer.)

Crédito das fotos: Adriano Pandolfi e Divulgação