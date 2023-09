Atividades financeiras sobem 1,3% e imobiliárias crescem 0,50% no 2º tri ante 1º tri, diz IBGE

As atividades financeiras cresceram 1,30% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre, enquanto as atividades imobiliárias avançaram 0,50%. Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta sexta-feira o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB).

As indústrias extrativas cresceram 1,80% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre, informação e comunicação avançaram 0,70% e produção e distribuição de eletricidade, água e esgoto cresceram 0,40%.

O comércio cresceu 0,10%, a indústria de transformação avançou 0,30% e a construção cresceu 0,70%.

O setor de transporte e armazenagem avançou 0,90%, enquanto as outras atividades de serviços cresceram 1,30%.

A administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social cresceram 0,40%, enquanto a agropecuária recuou 0,90%.

Comparação com o 2º trimestre de 2022

Ainda de acordo com o IBGE, as atividades financeiras cresceram 6,90% no segundo trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2022, enquanto as atividades imobiliárias avançaram 2,80%.

As indústrias extrativas cresceram 8,80% no segundo trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2022, informação e comunicação avançaram 3,80% e produção e distribuição de eletricidade, água e esgoto cresceram 4,80%.

O comércio cresceu 0,10%, a indústria de transformação recuou 1,70% e a construção cresceu 0,30%.

O setor de transporte e armazenagem avançou 3,40%, enquanto as outras atividades de serviços cresceram 2,40%.

A administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social cresceram 1,60%, enquanto a agropecuária avançou 17,00%.