Mostra gratuita de (e sobre) cinema começa amanhã em SP

A Casa Museu Ema Klabin, em parceria com o Museu Lasar Segall, a Cinemateca Brasileira e o Centro Cultural São Paulo (CCSP), promovem de 2 de setembro a 22 de outubro a Mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg.

Serão exibidos 14 clássicos do cinema em alta resolução na Cinemateca Brasileira, no Cine Segall, ambos na Vila Mariana, e no CCSP, no bairro do Paraíso, com entrada franca.

Serão exibidos os títulos:

Chatô, o rei do Brasil

Bye Bye Brasil

O Nome da Rosa

Cidadão Kane

O Dilema das Redes

A Montanha dos Sete Abutres

Rede de intrigas

RKO 281: a batalha de Cidadão Kane

Confidencial

Ilusões Perdidas

Mera Coincidência

Uma Onda no Ar

A Linguagem da persuasão e Toda a memória do mundo

A mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg é associada à exposição A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin, em cartaz até o dia 12/11/2023. Ela apresenta 20 volumes correspondendo aos dois primeiros séculos de produção do livro impresso, incluindo manuscritos, livros de horas, incunábulos e edições aldinas, assim como as valiosas primeiras edições de Platão (1513), Dante (1502) e Tucídides (1502), além do grande Atlas de Blaeu (1648-1655), entre outros.

A mostra de cinema De Gutenberg a Zuckerberg propõe expandir a reflexão proposta pela exposição, ao apresentar filmes que abordam os impactos de variados meios de comunicação na história e na vida social.

“Ao longo de sua vida, Ema Klabin acompanhou todos os tipos de espetáculo e manifestações culturais. Pouco sabem que ela também apreciava o cinema: costumava assistir filmes de arte e filmes europeus em sessões vespertinas no cinema durante a semana, e no Clube Harmonia, aos domingos. Em suas viagens, também pôde acompanhar grandes estreias de filmes de Hollywood”, comenta Paulo Costa, curador da Casa Museu Ema Klabin e da exposição de livros raros e idealizador do programa CinEma.

O curador abre a mostra amanhã (2 de setembro), às 15h, com um bate-papo comentando a mostra e, em especial, a exibição do filme O Nome da Rosa (Jean-Jacques Annaud).

Desde sua abertura ao público em 2007, a Casa Museu Ema Klabin conta com uma programação de espetáculos, palestras, cursos, atividades educativas e séries de artes visuais.

“A parceria com o Cine Segall, a Cinemateca Brasileira e o Centro Cultural São Paulo é uma grande alegria para a Casa Museu Ema Klabin. É um primeiro passo para marcarmos presença no circuito cinéfilo e cineclubista, trazendo a conexão cinematográfica para a casa museu”, complementa Fernanda Guimarães, superintendente da casa museu

“Inspirados por Ema Klabin, procuramos constituir um espaço cultural aberto e atento aos assuntos contemporâneos, sem deixar de olhar para a coleção, a casa e o jardim que integram o patrimônio legado por ela ao público”, finaliza.

Confira aqui a programação completa em https://emaklabin.org.br/ cinema/mostra-cinema-de- gutenberg-a-zuckerberg

Serviço

Mostra CinEma: de Gutenberg a Zuckerberg

2 de setembro a 22 de outubro

CinEma no Cine Segall

Museu Lasar Segall – Rua Berta, 111 – Vila Mariana, São Paulo

Sempre aos sábados e domingos às 15h – dias 2, 3, 9, 16, 17, 23, 24 e 30/9 e 1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22/10

CinEma no CCSP

Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo -Sala Spcine Lima Barreto

23/09 e 17 e 18/10 com sessões às 15h, 17h e 19h

CinEma na Cinemateca Brasileira

Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana, São Paulo

23/9, às 15h e 17h e 24/09, às 16h e 18h30

Exposição A palavra impressa, 1492-1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin

Casa Museu Ema Klabin

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil

Até 12 de novembro de 2023

quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h

—

Programação

CinEma no Cine Segall

Sempre aos sábados e domingos às 15h.

02/09

O Nome da rosa

Abertura da mostra com Paulo de Freitas Costa, curador da exposição A palavra impressa, 1492 – 1671: Livros raros da Biblioteca Ema Klabin

03/09

A Linguagem da persuasão + Bye Bye Brasil

09/09

Ilusões perdidas

10/09

A Montanha dos Sete Abutres

16/09

RKO 281: a batalha de Cidadão Kane

17/09

Cidadão Kane

23/09

Chatô, o rei do Brasil

24/09

Mera coincidência

30/09

Toda a memória do mundo + Uma Onda no ar

01/10

Rede de intrigas

07/10

Confidencial

08/10

Ilusões perdidas

14/10

Chatô, o rei do Brasil

15/10

O Nome da rosa

21/10

A Linguagem da persuasão + Bye Bye Brasil

22/10

O Dilema das redes + debate

CinEma no CCSP

Em dias e horários variados.

23/09

A Montanha dos Sete Abutres | 15h

O Nome da rosa | 17h

Toda a memória do mundo + Confidencial | 19h

17/10

Mera coincidência | 15h

Ilusões perdidas | 17h

A Linguagem da persuasão + Bye Bye Brasil | 19h

18/10

Rede de intrigas | 15h

Uma Onda no ar | 17h

Chatô, o rei do Brasil | 19h

CinEma na Cinemateca

Em dias e horários variados.

23/09

RKO 281: a batalha de Cidadão Kane | 15h

Cidadão Kane | 17h

24/09

A Montanha dos Sete Abutres | 16h

Rede de intrigas | 18h30

Sinopse dos filmes

Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues

Brasil, 1980, 100 min

Elenco: José Wilker, Betty Faria, Fábio Júnior, Zaira Zambelli

Em uma viagem pelo Brasil, acompanhamos a trajetória de um grupo de artistas itinerantes formado por um palhaço, uma dançarina e um mágico, que enfrentam a decadência da tradição circense e a chegada das novas tecnologias. Enquanto lidam com suas próprias lutas e aspirações, eles descobrem a verdadeira essência de suas artes e as ilusões que cercam suas vidas nômades.

Cidadão Kane, de Orson Welles

EUA, 1941. 119 min

Elenco: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore, Agnes Moorehead

Cidadão Kane é uma obra-prima do cinema dirigida, escrita e estrelada por Orson Welles. A história se concentra na vida do magnata da mídia Charles Foster Kane, que ao morrer deixa um mistério. Um repórter então é enviado para investigar o enigma, entrevistando pessoas que conviveram com Kane. O filme é uma brilhante exploração da ascensão e queda de um homem poderoso e complexo, revelando os segredos e vazios de sua vida e carreira.

Chatô, o rei do Brasil, de Guilherme Fontes

Brasil, 2015, 105 min

Elenco: Marco Ricca, Andrea Beltrão, Paulo Betti, Leandra Leal

Inspirado na vida real do controverso Assis Chateaubriand, o longa retrata a vida do magnata das comunicações que constrói um vasto império midiático no Brasil do século XX, influenciando a política e a cultura do país. O filme oferece uma reflexão sobre o poder, a mídia e a complexidade das relações humanas.

Confidencial, de Douglas McGrath

Infamous, EUA, 2006, 110 min

Elenco: Toby Jones, Sandra Bullock, Daniel Craig, Sigourney Weaver

Baseado em fatos reais, o filme acompanha Truman Capote durante a criação de seu romance “A Sangue Frio”. Envolvido com o caso de um assassinato brutal, Capote desenvolve uma relação complexa com os assassinos condenados que questionará seus próprios limites éticos diante do lado mais sombrio da natureza humana.

O Dilema das redes, de Jeff Orlowski-Yang

The Social Dilemma, EUA, 2020, 94 min

Este documentário investigativo revela os bastidores das redes sociais, como elas moldam o comportamento humano e afetam a sociedade em várias esferas, reflexão indispensável sobre os dilemas éticos e as consequências psicológicas da era digital. Após a exibição, haverá uma conversa enriquecedora com especialistas no assunto.

Ilusões perdidas, de Xavier Giannoli

Illusions perdues, França, 2002, 119 min

Elenco: Benjamin Voisin, Cécile de France, André Marcon, Valérie Bruni Tedeschi

Lucien, um jovem provinciano, sonha em se tornar um grande escritor e conquistar Paris. Porém, ao chegar na cidade grande, ele se depara com os desafios do mundo literário, as ambições pessoais e as complexidades dos relacionamentos. Uma jornada emocional que o levará a refletir sobre suas escolhas e ideais.

A Linguagem da persuasão, de Joaquim Pedro de Andrade

Brasil, 1970, 14 min

Elenco: Ferreira Gullar, Márcia Rodrigues, Antônio Pitanga

Neste curta-metragem documental experimental, Joaquim Pedro de Andrade mergulha no mundo da publicidade brasileira dos anos 1970, explorando sua linguagem persuasiva e suas estratégias de manipulação das massas. Através de imagens e sons, o diretor questiona a influência da propaganda na construção das ideologias da época e como ela pode moldar os comportamentos e desejos da sociedade.

Mera coincidência, de Barry Levinson

Wag the Dog, EUA, 1998, 97 min

Elenco: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche, Woody Harrelson

Para distrair a opinião pública de um escândalo envolvendo o presidente dos EUA às vésperas das eleições, um consultor político e um produtor de Hollywood criam uma guerra fictícia. Utilizando táticas de manipulação e propaganda, o filme mostra como a política e a mídia podem trabalhar em conjunto e alterar o rumo dos acontecimentos.

A Montanha dos Sete Abutres, de Billy Wilder

Ace in the Hole, EUA, 1951, 111 min

Elenco: Kirk Douglas, Jan Sterling, Robert Arthur, Porter Hall

Chuck Tatum, um ambicioso repórter, aproveita uma situação de um homem preso em uma mina para manipular fatos e fazer da tragédia humana em um grande evento midiático. O filme oferece uma visão crítica e implacável do jornalismo sensacionalista que busca, através de notícias chocantes, aumentar a circulação dos jornais.

O Nome da rosa, de Jean-Jacques Annaud

The Name of the Rose, Alemanha Ocidental, Itália, França, 1986, 130 min

Elenco: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin

Em um mosteiro medieval isolado, localizado nas montanhas da Itália, o monge franciscano William de Baskerville e seu jovem aprendiz Adso são chamados para investigar uma série de misteriosas mortes enigmáticas. Ao desvendar os segredos sombrios do mosteiro, eles enfrentam desafios intelectuais e religiosos, além da iminência de heresias que poderiam abalar as estruturas da Igreja Católica.

Uma Onda no ar, de Helvécio Ratton

Brasil, 2010, 102 min

Elenco: Lázaro Ramos, Babu Santana, Maurício Gonçalves, Luciana Bezerra

Inspirado em fatos reais, o filme se passa em 1966, durante a ditadura militar brasileira. Um grupo de amigos cria uma rádio pirata em Belo Horizonte, utilizando o poder da música e da comunicação para protestar contra a censura e a repressão e despertar o espírito de liberdade, resistência e esperança em seus ouvintes.

Rede de intrigas, de Sidney Lumet

Network, EUA, 1976, 121 min

Elenco: Peter Finch, Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall

Rede de intrigas é um drama satírico que explora os bastidores da indústria da televisão e o poder da mídia sobre a opinião pública. Quando o apresentador de um telejornal, Howard Beale, ameaça cometer suicídio ao vivo, sua crise pessoal se torna uma oportunidade para elevar a audiência do canal com um programa sensacionalista que manipula a verdade e desencadeia uma série de eventos imprevisíveis.

RKO 281: a batalha de Cidadão Kane, de Benjamin Ross

EUA, 1999, 83 min

Elenco: Liev Schreiber, James Cromwell, Melanie Griffith, John Malkovich

Baseado em fatos reais, o filme narra o embate entre o diretor Orson Welles e o magnata da mídia William Randolph Hearst durante a produção de Cidadão Kane. Em 1941, Hearst tentou evitar a exibição da obra, alegando difamação de sua imagem. O filme destaca as artimanhas, o poder da mídia e os desafios enfrentados pela liberdade artística no cinema.

Toda a memória do mundo, de Alain Resnais

Toute la mémoire du monde, França, 1956, 21 min

Neste curta-metragem documental, o aclamado diretor Alain Resnais explora os bastidores da Biblioteca Nacional da França, destacando o vasto acervo de livros e documentos preciosos que representam a memória da humanidade. Seu olhar poético e elegante apresenta a biblioteca como um lugar mágico, onde o conhecimento é preservado e perpetuado ao longo dos séculos.