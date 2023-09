Defesa Civil de SP alerta para ventos de até 74 km/h no litoral

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de ventos fortes com intensidade de até 74 quilômetros por hora nos próximos dias em todo o litoral paulista. Conforme a previsão, as rajadas chegam ao litoral paulista nesta sexta-feira, 1º, a partir das 21h, e permanecem na região costeira de São Paulo até as 9h de domingo, 3. Quem pretende viajar para o litoral neste fim de semana deve ficar atento à previsão do tempo.

"A prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento como surf, windsurf e kitesurf devem ser evitadas. Além disso, recomenda-se cuidado com embarcações e evitem adentrar em alto mar", alerta a Defesa Civil.

A Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte, também reforçou a orientação da Defesa Civil. "Jamais fique parado embaixo de árvores. Nas áreas litorâneas, a agitação marítima ficará mais intensa, logo, durante o período do alerta, não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e nas orlas da praia, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras", disse o município.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O número funciona no regime de plantão de 24 horas.