Alcaraz passa para a 3ª rodada do US Open; Meligeni sente lesão e Stefani vence

O espanhol Carlos Alcaraz passou para a terceira rodada da US Open, nesta quinta-feira, ao vencer o sul-africano Lloyd Harris por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 7/6 (7/4). O próximo adversário do número 1 do mundo no último Grand Slam do ano o britânico Daniel Evans, que eliminou o holandês Botic van de Zandschulp, por 1/6, 6/1, 6/3 e 6/3.

O tênis brasileiro teve duas participações. Felipe Meligeni sentiu uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo e abandonou o duelo com o argentino Sebastian Baez, após o terceiro set, quando perdia por 2 a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/4 e 6/4.

Na chave de duplas feminina, Luisa Stefani e a norte-americana Jenifer Brady estrearam com vitória. Elas venceram a dupla russa formada por Anastasia Pavlyuchenkova e Anna Kalinskaya por 6/1 6/4.

A partida marcou o retorno da brasileira no torneio no qual machucou o joelho na semifinal em 2021. Ela passou por cirurgia e ficou um ano fora até setembro do ano passado.

Luisa e Brady voltam a jogar no sábado ou domingo contra as cabeças de chave 13, as russas Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova.

Luisa Stefani joga nesta sexta-feira na dupla mista ao lado do britânico Joe Salisbury frente aos norte-americanos Ben Shelton e Taylor Townsend.