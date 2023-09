Eleição para a ABL tem dois indígenas, Aílton Krenak e Daniel Munduruku, entre os 11 candidatos

31/08/2023 | 22:02



Dois indígenas disputam a cadeira 5 da Academia Brasileira de Letras, vaga do Acadêmico José Murilo de Carvalho, morto em 13 de agosto, aos 82 anos.

São eles: o filósofo, poeta e escritor Ailton Krenak, apontado como consenso raro para vaga de imortal na ABL, e o escritor e ativista indígena Daniel Munduruku. A eleição ocorrerá no dia 5 de outubro.

O prazo para as inscrições foi encerrado nesta quinta-feira, 31, e 11 candidatos disputam a cadeira 5, a historiadora Mary del Priore; o poeta e escritor cearense Antonio Helio da Silva; o escritor paulista J. M. Monteirás; a escritora, poeta e jornalista Raquel Naveira, do Mato Grosso do Sul.

Completam a lista Chirles Oliveira, paulista, professora, coach de carreira e mestre em comunicação; José Cesar Castro Alves Ferreira, escritor, artista plástico e político, do Rio de Janeiro; o poeta goiano Gabriel Nascente; o ex-senador Ney Suassuna e Denilson Marques da Silva, escritor, poeta artista plástico e ensaísta, do Rio de Janeiro.