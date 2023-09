Príncipe Harry só conseguiu chorar por Diana 16 anos após sua morte: 'Eu não conseguia sentir'

31/08/2023 | 21:55



O príncipe Harry disse que só conseguiu chorar pela morte da sua mãe Diana 16 anos após a sua morte, quando tinha 28 anos de idade.

"Passei por um momento da minha vida em que eu não sabia disso, mas, por causa do trauma de perder minha mãe aos 12 anos, por todos esses anos, não tive emoções. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir. Eu não sabia na época. E só mais tarde, com 28 anos, passei por uma situação em que as primeiras bolhas começaram a sair. E foi um caos", disse.

A declaração foi feita no quarto episódio da série documental Jogos Invictus: Veteranos no Top, lançada nesta quarta-feira, 30, pela Netflix, que acompanha seis atletas dos Jogos Invictus de 2022, um evento mundial financiado pelo príncipe Harry que ajuda militares feridos a se encontrarem através do esporte.

No episódio dois da série, o marido de Meghan Markle comentou ainda sobre como reprimiu os sentimentos que sentiu durante o evento traumático e não pôde contar com a ajuda de ninguém durante esse processo.

"Perder minha mãe tão jovem foi um trauma que tive e do qual eu nunca tive consciência. Nunca foi discutido. Eu não falava a respeito. E eu reprimi, como a maioria dos jovens faria. O mais difícil para mim era que ninguém ao meu redor podia ajudar. Eu não tinha uma estrutura de apoio, uma rede, uma ajuda profissional, para identificar o que acontecia comigo", afirmou. "Infelizmente, como a maioria de nós, só consideramos a terapia quando estamos deitados em posição fetal."

Lady Di, como também era conhecida, morreu no dia 31 de agosto de 1997 após o motorista do carro em que estava ter perdido controle da direção ao tentar despistar de paparazzis. O carro bateu em alta velocidade em um pilar do túnel dAlma, em Paris.