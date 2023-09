The Town: saiba como e onde assistir ao vivo aos shows do festival

31/08/2023 | 20:55



A transmissão ao vivo dos shows do The Town, festival que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, estará disponível no Multishow, Canal Bis e Globoblay.

No Multishow, o público pode acompanhar as apresentações dos palcos Skyline e The One. A transmissão começa às 14h45 para quase todos os dias, com exceção somente para este sábado, 2, que inicia às 14h25. Já no Canal Bis, as performances do palco New Dance Order serão disponibilizadas a partir das 19h45.

Pelo Globoplay, será possível acompanhar as transmissões do Multishow e do Canal Bis. A plataforma de streaming da Globo terá um painel interativo com as informações sobre a transmissão em tempo real.

Mas se você quiser acompanhar os shows in loco, ainda dá tempo. Até a publicação desta reportagem, ainda estavam disponíveis entradas para o dia 2 de setembro, em que Post Malone será a atração principal, e para 7 de setembro, quando a banda Maroon 5 se apresenta.