Volks negocia ampliação de estabilidade até 2028

Nilton Valentim



31/08/2023 | 20:26



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vai iniciar negociações com a Volkswagem para a ampliação do prazo do acordo de manutenção de emprego de 2025 para 2028. A mudança, segundo a entidade, prevê investimentos em novos produtos na fábrica para os próximos cinco anos. A estimativa é que a montadora faça aporte de 1 bilhão de euros, o que equivale aproximadamente a R$ 5,2 bilhões, nas quatro fábricas do Brasil.

“O Sindicato tem negociado e cobrado novos investimentos, sobretudo, na nossa região. O que garante não só a permanência da planta em São Bernardo, como também ajuda no desenvolvimento e manutenção do parque de autopeças do Grande ABC”, afirmou o diretor administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volkswagen, Wellington Messias Damasceno.

O dirigente também destacou que as discussões com a montadora incluem a pauta da eletrificação e da redução de poluentes. “Vocês têm acompanhado que nós temos debatido a necessidade do Brasil avançar nas tecnologias da eletrificação. Tanto (o carro) elétrico puro quanto híbrido. Entendemos que nesta negociação esta discussão precisa estar contemplada”, prosseguiu.

A empresa confirmou as tratativas com o sindicato, mas negou o aporte. “As negociações sindicais são uma parte importante do relacionamento entre a Volkswagen e seus colaboradores. Com 70 anos de história no Brasil, a Volkswagen busca sempre o melhor entendimento e colaboração em benefício de seus colaboradores e do ambiente de trabalho”, declarou por nota. “Estamos no ciclo atual de investimento de R$ 7 bilhões de 2022 a 2026. No momento, não temos nenhum outro investimento confirmado para anunciar”, completou.

Na entrevista que concedeu ao Diário, publicada em 14 de agosto, o CEO da marca, Ciro Possobom, falou de projetos que poderiam ser anunciados em breve para a fábrica de São Bernardo, envolvendo novos carros e novas tecnologias. “Eu gostaria de anunciar em breve, mas não posso dar data ainda. Muitas coisas que podem acontecer, e eu falo de investimento importante. A gente não fala de coisa pequena. Quando a gente fala em investimento Volkswagen, é grande. Estamos negociando um pacote maior para cá (Anchieta). Então tudo é uma construção que tem de ser feita. Já temos ideia de quais são os carros, quais são as tecnologias que a gente precisa fazer. Agora tem que ocorrer a validação de todo esse negócio para acontecer e, em breve, a gente deve anunciar coisas bem interessantes e relevantes para o Brasil e para a região”, disse no mês passado.

Atualmente a unidade da Anchieta conta com 8.200 funcionários, sendo 5.000 atuando no chão de fábrica.