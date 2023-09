Prefeitura de Diadema entrega a 5ª creche da atual administração

Da Redação



31/08/2023 | 20:22



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), inaugurou a Creche Eldorado, localizada na Rua Bureva. A unidade, que vai atender 125 crianças de 0 a 1 ano e 11 meses, é a quinta a ser entregue pela atual gestão.

A nova estrutura conta com três andares, sete salas, refeitório, quadra coberta, solário e tanque de areia. Também tem mobiliários adaptados a bebês, como mesinhas e cadeirões. As crianças atendidas no local vão receber cinco refeições por dia, que serão elaboradas por nutricionista.



A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, destacou que atender a essa faixa etária é uma das prioridades da administração. “Esse é um momento em que as famílias e as mães ficam procurando quem poderá dar seguimento ao desenvolvimento dos filhos. Nós sabemos que se a criança tem seu direito assegurado desde a educação infantil o seu desenvolvimento é muito maior, ela vive uma grande transformação”, afirmou.



Segundo Filippi, apesar de a nova creche ser motivo de celebração, ainda há grandes desafios pela frente. “Obter o recurso, o prédio, os equipamentos, o mobiliário, tudo isso é uma parte importante, mas é a mais fácil. A parte mais difícil vem agora e vai ser através do trabalho da diretora, da coordenadora pedagógica, das professoras, funcionárias e do acompanhamento das mães, que vão ter que garantir o desenvolvimento das crianças. E nossa equipe está dando conta desse desafio!”



Zilda Cardoso dos Santos, 41 anos, que matriculou o filho Ravi, 1, na nova creche, não esconde a empolgação com a nova unidade. “Achei sensacional essa creche, tudo muito lindo e organizado. Cheirinho de coisa nova.”



Ainda de acordo com a mãe, a creche vai fazer a diferença na comunidade do Eldorado. “Vou poder trabalhar tranquilamente no horário que meu filho vai ficar aqui. E as mães daqui também.”

LUGAR DE CRIANÇA

Lançado em 2021, o programa Creche Lugar de Criança tem o objetivo de ampliar a quantidade de vagas e qualificar o atendimento educacional das crianças pela Prefeitura. Desde o início do ano, já foram criadas 1.127 vagas.



Para isso, por exemplo, a Prefeitura aumentou o repasse de recursos a entidades conveniadas, que é feito por estudante atendido.