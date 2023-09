Colégio Adventista de Santo André recebe Olimpíada de Língua Portuguesa

Da Redação



31/08/2023 | 20:14



Aconteceu nesta quinta-feira (31), no Colégio Adventista de Santo André, a Olimpíada de Língua Portuguesa, um concurso nacional que reuniu 120 alunos da região – nove do próprio colégio Adventista de Santo André – para realizar a prova, que terá resultado divulgado em outubro. O diretor do Colégio, Uilson da Veiga Santos, inscreveu o local para participar das Olimpíadas, que acabou sendo convidado para sediar as provas, que tinham uma grande procura na região, mas escassez de polos.

“As Olimpíadas de Português para escola é um evento educacional. Isso promove e incentiva o aprofundamento e o conhecimento linguístico e literário dos estudantes e também aproxima eles da Língua Portuguesa”, diz o diretor. “É interessante, porque isso desperta neles um papel significativo no desenvolvimento acadêmico do aluno que provavelmente no futuro vai trazer benefícios para ele como o estímulo a leitura, desenvolvimento pensamento crítico, a ampliação do vocabulário, a pesquisa na gramática”, finaliza.

Segundo o diretor, a unidade de Santo André viu a oportunidade como forma de receber várias outras de Santo André, ão Bernardo e São Caetano, contribuindo assim de forma positiva no desenvolvimento dos alunos na Língua Portuguesa. “Nós aproveitamos que é um ano de Centenário e entendemos que receber a comunidade escolar de fora aqui na nossa escola, que está completando 100 anos, é um prazer e cria uma atmosfera de entusiasmo e de colaboração, trazendo alguns momentos que se tornam especiais para os alunos tanto para os que vão participar das Olimpíadas, quanto para os que estão assistindo”, disse Uilson.

Para Luna Alvarenga do 6º ano, “a prova tinha poucas questões, mas não estava fácil. O foco era mais interpretação, então precisei ter um bom raciocínio lógico. Acho que fui bem”.