Santo André inaugura unidade de serviço que acolhe crianças

Da Redação



31/08/2023 | 20:14



A Secretaria de Assistência Social de Santo André inaugurou nesta quinta-feira (31) a segunda unidade do Saica (Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes). O equipamento tem como objetivo acolher crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos incompletos, que estejam em situação de risco e que tenham sido encaminhados por determinação judicial.

“Mais uma inauguração de extrema importância para a cidade, que protege as crianças e adolescentes que precisam de cuidado e atenção, com toda a segurança e apoio necessários”, destacou o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino (PSDB).

O Saica foi criado com a finalidade de proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e adequado para crianças e adolescentes que necessitam de proteção e cuidados temporários. Com capacidade para abrigar até 20 pessoas, o serviço busca garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável desses jovens, oferecendo assistência socioeducativa e psicológica.

Em conformidade com as diretrizes legais e priorizando a segurança dos acolhidos, não é permitida a divulgação do endereço do local. Essa medida visa preservar a privacidade e a integridade dos indivíduos.

O serviço é conveniado, ou seja, é custeado pelo município administrado pelo Lar Bom Jesus, uma OSC (Organização da Sociedade Civil).

REFORÇO

Na última semana, Scarpino afirmou ao Diário que, após registrar aumento da população em situação de rua, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, traçou planejamento em várias frentes para acolher e capacitar pessoas que necessitam de suporte para reconstruir a vida. O plano envolve requalificação da Frente de Trabalho, reajuste do aluguel social e impulso de ações preventivas contra o uso indevido de substâncias psicoativas.