Após rumores, Bella Campos nega que tenha voltado com MC Cabelinho

31/08/2023 | 20:10



Tipo cena de novela... Bella Campos e MC Cabelinho têm vivido dias difíceis depois que a atriz anunciou o término do seu relacionamento com o cantor, na última terça-feira, dia 29. Recentemente, o agora ex-casal tem sido alvo de algumas fake news na internet. Uma delas, inclusive, foi sobre os dois terem reatado o namoro depois uma longa conversa.

Apesar de deixar os fãs felizes com a possível reconciliação, Bella garantiu que a informação não é verdadeira e que ela está solteira, segundo informaçãos do colunista Gabriel Perline.Vale lembrar que na última quarta-feira, dia 30, um caminhão de mudanças parou na frente da casa em que ambos dividiam, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fontes ouvidas pela colunista Fábia Oliveira disseram que apenas os pertences da atriz estavam sendo retirados da residência.

Cabelinho e Bella se conheceram nas gravações da novela Vai na Fé, da TV Globo, e anunciaram o namoro em novembro do ano passado. Em uma entrevista ao Fantástico, o funkeiro garantiu que já tinha até data para casar com a amada, que, inclusive, chegou a ganhar uma música especial chamada Minha Cura.

Apesar de todo o romance que era exposto nas redes, o término dos dois aconteceu depois de uma suposta traição do cantor. Na ocasião, ele teria se envolvido com uma influenciadora chamada Duda Mehdef durante uma passagem por Belo Horizonte, no último sábado, dia 26.