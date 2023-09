Eliezer recebe elogios de Viih Tube após passar por cirurgia nas mamas

31/08/2023 | 20:10



Quem não gosta de ser elogiado pela pessoa amada, não é mesmo? Hoje Eliezer ganhou ainda mais motivos para sorrir. Isso porque o ex-BBB recebeu elogios de Viih Tube, depois de ter passado por uma cirurgia para retirar gordura das mamas.

O procedimento, chamado de ginecomastia, só foi divulgado por Eli na tarde da última quarta-feira, dia 30, e, segundo informou o pai de Lua, nos Stories do Instagram, foi um sucesso. A cirurgia pelo visto foi tão bem-sucedida que rendeu elogios de Viih Tube ao companheiro:

Estou há uns dias na função de cuidadora (...) Nunca vi alguém ser tão tranquilo e de bem com a vida num pós-cirúrgico

Ao comentar um pouco sobre todo o processo, Eliezer detalhou que não sente dores e que tem se recuperado bem:

Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. A cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais.

Ele também explicou que no seu feed do Instagram só tem fotos sem camisa da época que ele era muito magro, já que assim conseguia disfarçar o tamanho das mamas.

No meu feed as fotos que tem sem camisa é quando estou muito magro, porque disfarça. Quem acompanhou o BBB sabe que eu sempre andava com camisa de botão aberta porque assim tampa os peitos.