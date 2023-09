Pedidos de reaplicação do Encceja devem ser feitos até esta sexta

Da Redação



31/08/2023 | 20:10



Os participantes que, por problemas logísticos ou de saúde, não puderam fazer o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) 2023 têm até hoje para apresentar pedido de reaplicação da prova. A reaplicação ocorrerá nos dias 17 e 18 de outubro.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a oportunidade é voltada “apenas aos participantes que tiveram problemas logísticos no domingo, 27 de agosto, ou que apresentaram sintomas de doenças infectocontagiosas na véspera da aplicação”. As solicitações devem ser feitas por meio do Sistema Encceja.

Conforme previsto no edital, nos casos em que o participante tinha suspeita de doença infectocontagiosa será necessário constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código da Classificação Internacional de Doença, além da assinatura e da identificação do profissional responsável pelo diagnóstico. É necessário anexar o documento em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.

No caso de pessoas que tiveram problemas logísticos, o pedido para reaplicação do exame só terá efeito nas situações previstas em edital, o que abrange, por exemplo, desastres naturais ou falta de energia elétrica que prejudicaram a aplicação do exame.

Desde 2002, o Encceja é aplicado gratuitamente com o apoio de estados e municípios. O objetivo é ajudar jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada a retomar a trajetória escolar. O exame avalia competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.