Patrícia Poeta expõe bastidores de falha técnica do 'Encontro' após acusações de atraso

31/08/2023 | 19:53



Patrícia Poeta rebateu acusações de que teria chegado atrasada para a gravação do Encontro desta terça-feira, 29. No dia, o programa passou por algumas falhas técnicas e Thelma Assim foi quem comandou o início da atração.

Nas redes sociais, alguns espectadores ironizaram o ocorrido e, nesta quarta-feira, 30, a apresentadora se pronunciou. Patrícia alegou que o boato é uma "palhaçada e falta de respeito".

"Chegou uma história aqui no meu ouvido. Uma história, não. Uma palhaçada de uma galerinha das fake news de que eu não teria chegado no horário no meu trabalho, que fiquei no trânsito", afirmou Patrícia em um vídeo no Instagram.

"Sou uma das primeiras pessoas a chegar na TV Globo para fazer o Encontro. Chego às cinco e pouco da manhã, tanto que gravo chamadas antes do programa. Então, quer dizer, completamente fake news, e acho uma falta de respeito com quem acorda todo dia cedo e faz o seu trabalho", disse.

A comunicadora explicou que tinha a intenção de iniciar o programa na área externa do estúdio para falar sobre o clima frio, mas houve um problema no áudio. "Cortou para a Thelminha para que ela chamasse o intervalo comercial e para dar tempo de eu voltar, de entrar no estúdio. Então, eu não deixei de acordar."

"Programa de entretenimento é uma coisa, programa de fake news é outro, vamos respeitar os colegas. Acho que a gente tem uma responsabilidade. Não sair por aí contando e levando as fake news adiante, isso não é legal com você e com outros", comentou.