Bia Haddad vence nas duplas do US Open e enfrenta favoritas na segunda rodada

31/08/2023 | 19:46



Eliminada da chave de simples do US Open, Beatriz Haddad Maia estreou nas duplas do major americano nesta quinta-feira, ao lado da parceira belarussa Victoria Azarenka, e superou as húngaras Ana Bondar e Tímea Babos em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/0. Na segunda rodada, Bia e Azarenka vão enfrentar a americana Desirae Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs, cabeças número 4 do torneio, nesta sexta-feira.

Ao ser derrotada pela americana Taylor Townsend, na quarta-feira, a tenista paulistana igualou sua melhor campanha em simples no US Open, parando na segunda rodada, como fez na edição do ano passado. Nas duplas do major americano, seu auge foi alcançar a terceira rodada, também em 2022. Já o melhor Grand Slam de Bia como duplista foi o Aberto da Austrália de 2022, quando chegou à final com a casaque Anna Danilina como companheira.

Depois de deixar a quadra frustrada com sua atuação diante de Townsend, Bia mostrou boa forma física e mental no duelo desta quinta com as húngaras. O início do primeiro set foi mais complicado, pois a brasileira e a belarussa sofreram duas quebras nos cinco primeiro games, mas terminaram a parcial com três quebras favoráveis e venceram quatro games seguidos para reverter uma desvantagem de 3 a 2, fechando em 6/3. No set seguinte, após vencerem um primeiro game disputado, dominaram a partida e aplicaram o pneu.

Nesta quinta, o Brasil também foi representando por Marcelo Demoliner, nas duplas masculinas. Ao lado do indiano Yuki Bhambri, perdeu em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5, para o polonês Jan Zielinski e o monegasco Hugo Nys.

MAIS JOGOS

Em outros confrontos do dia, na chave de simples, o polonês Hubert Hurcakz eliminou o britânico Jack Draper em sets diretos, assim como o italiano Jannik Sinner, cabeça 6 do torneio, fez com o compatriota Lorenzo Sonego. Já o alemão Alexander Zverev fez um jogo mais longo com Daniel Altmaier, também da Alemanha e venceu por 3 sets a 1.

Na chave de simples feminina, a belarussa Aryna Sabalenka, tenista número 2 do mundo, fez 2 sets a 0 diante da belga Maryna Zanevska para avançar. A checa Marketa Vondrousova, atual campeã de Wimbledon conseguiu um duplo 6/2 para eliminar a italiana Martina Trevisan