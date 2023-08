Vereador de Ribeirão, Manera é internado por problemas cardíacos

Da Redação



31/08/2023 | 19:09



O vereador Diogo Manera (PSDB), de Ribeirão Pires, deu entrada no Hospital e Maternidade Ribeirão Pires com quadro de alterações cardíacas na segunda-feira. A assessoria do parlamentar informou que o tucano “passou por um exame abrangente e que ele está recebendo o tratamento necessário”.

Manera, que está em primeiro mandato e foi secretário de Serviços Urbanos da cidade, tem 36 anos. O Diário apurou que o tucano foi ao hospital após apresentar quadro de arritmia cardíaca.

Na primeira atualização do quadro de saúde, divulgada pela assessoria do parlamentar na quarta-feira, informava que “o vereador está recebendo os cuidados médicos necessários e a equipe de médicos está fazendo o possível para garantir sua recuperação mais rápida e completa possível”.

Já nesta quinta-feira, em outro posicionamento, desta vez com declarações do vereador, o informe mostra que o vereador está bem, ainda precisando realizar alguns exames.

“Agradeço imensamente por todo o apoio e carinho que tenho recebido. As mensagens que recebi no meu celular e nas redes sociais significam muito para mim. A jornada para a recuperação pode ser desafiadora, mas estou enfrentando tudo com positividade e determinação. Continuarei seguindo as orientações médicas e me cuidando da melhor forma possível. Por favor, mantenham-me em suas orações e pensamentos positivos. Estou ansioso para superar isso e compartilhar momentos alegres novamente em breve”, escreveu Manera.