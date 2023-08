PLOA: Previdência, Bolsa Família, Saúde e Educação têm maiores orçamentos para 2024

31/08/2023 | 18:36



Os gastos obrigatórios com benefícios previdenciários, Saúde, Educação e com o Bolsa Família ocupam os maiores orçamentos de ministérios, de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 publicado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 31. O Ministério do Planejamento e Orçamento ainda não divulgou nenhuma apresentação sobre a peça orçamentária do próximo ano.

O maior orçamento da Esplanada seguirá com a Pasta da Previdência Social, com R$ 935,2 bilhões. Na sequência aparecem os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (R$ 281,7 bilhões), Saúde R$ 231,3 bilhões, Educação (R$ 180,5 bilhões), Defesa (R$ 126,1 bilhões) e Trabalho e Emprego (R$ 111,4 bilhões).

Entre as Pastas com orçamentos de dezenas de bilhões de reais em 2014 estão Transportes (R$ 57,4 bilhões), Fazenda (R$ 33,5 bilhões), Cidades (R$ 20,9 bilhões), Justiça e Segurança Pública (R$ 20,4 bilhões), Ciência e Tecnologia (R$ 12,4 bilhões) e Agricultura e Pecuária (R$ 10,5 bilhões).

Ainda na casa dos bilhões de reais para o próximo ano estão a Presidência da República com R$ 3,36 bilhões e os ministérios de Minas e Energia (R$ 8,86 bilhões), Gestão e Inovação em Serviços Públicos (R$ 6,6 bilhões), Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (R$ 5,68 bilhões), Integração e Desenvolvimento Regional (R$ 5,45 bilhões), Portos e Aeroportos (R$ 5,42 bilhões), Relações Exteriores (R$ 4,77 bilhões), a Advocacia-Geral da União (R$ 4,4 bilhões), Meio Ambiente (R$ 3,65 bilhões), Planejamento e Orçamento (R$ 3,39 bilhões), Cultura (R$ 3,31 bilhões), Desenvolvimento (R$ 2,89 bilhões), Comunicações (R$ 1,98 bilhão), e a Controladoria-Geral da União (R$ 1,3 bilhão).

Por fim, os ministérios com os menores orçamentos para 2024 são Povos Indígenas (R$ 856,2 milhões), Esporte (R$ 607,7 milhões), Direitos Humanos e Cidadania (R$ 412,2 milhões), Pesca e Aquicultura (R$ 307 milhões),Turismo (R$ 270,8 milhões), Mulheres (R$ 208 milhões), Igualdade Racial (R$ 163,3 milhões), além da Vice-Presidência da República (R$ 15,5 milhões).