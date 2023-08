Santos faz treino com reforço na Vila Belmiro antes de encarar o América-MG

31/08/2023 | 18:40



O técnico Diego Aguirre decidiu deixar as dependências do CT Rei Pelé de lado nesta quinta-feira e levou o elenco do Santos para treinar na Vila Belmiro. A atividade contou com a presença do atacante uruguaio Maximiliano Silvera, reforço anunciado na quarta-feira e que estava sem clube desde que deixou o Necaxa, do México, em julho.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Santos, Silvera aparece marcando um belo gol durante treino de finalizações ao lado dos demais companheiros santistas. Ele ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, por isso não é certo se estará à disposição para o duelo com o América-MG, marcado para as 18h30 de domingo, no Independência.

O volante Dodi e o atacante Lucas Braga não poderão ser escalados por Aguirre em Belo Horizonte, uma vez que terão de cumprir suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O atacante venezuelano Yeferson Soteldo, por sua vez, ainda se recupera de uma entorse no tornozelo e continua como dúvida.

DE VOLTA AO SANTOS

O meia Lucas Lourenço pediu para deixar o Figueirense e retornou para o Santos, clube pelo qual havia sido emprestado à equipe catarinense há apenas dois meses. O jogador de 22 anos tem contrato com o time da Vila Belmiro até o fim de 2024, mas não veste a camisa santista desde 2021, pois vem rodando de empréstimo em empréstimo desde então.

Lucas Lourenço faz parte da mesma geração de meninos da Vila que Rodrygo, hoje no Real Madrid, e Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Após fazer a transição definitiva para o profissional, o meio-campista não conseguiu se firmar e, após 11 jogos na temporada 2021, foi emprestado ao Londrina. Em seguida, também por empréstimo, defendeu Santo André, CSA e Botafogo de Ribeirão Preto, até chegar ao Figueirense. Não foi titular em nenhum desses times.