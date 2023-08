Em meio a rumores de crise no casamento, Gabi Luthai rompe o silêncio e nega traição do marido, Teo Teló

31/08/2023 | 18:11



Gabi Luthai decidiu usar as suas redes sociais para interagir com os seus seguidores e romper o silêncio em meio a rumores de uma crise em seu casamento com Teo Teló. Sem confirmar se está solteira ou não, a cantora fez questão de esclarecer que não foi traída.

Tudo começou após uma internauta encaminhar uma reflexão à cantora:

Fico pensando, mesmo que sejamos fod*s, tem sempre alguém disposto a nos ferir, escreveu.

Ela então respondeu:

Autorresponsabilidade. O outro só faz com você aquilo que de certa forma você permite. E não, não fui traída, parem de inventar.

Em outro momento, após ser questionada como estava lidando com toda a situação, Gabi falou:

Estou no processo! Quando você percebe e decide que precisa mudar muita coisa em você e na sua vida, leva-se tempo para ajeitar.

Gabi fez postagem misteriosa tempos atrás

Nos últimos dias, Gabi Luthai fez um desabafo nas redes sociais, mas não deixou explícito se estava desabafando ou alfinetando alguém.

Me sinto como se mais uma vez as circunstâncias escolhessem por mim, mas no fundo eu sei que só estou colhendo frutos. Das minhas próprias escolhas, das renúncias que fiz de mim mesma, de todas as vezes que eu senti e oprimi, de todas as vezes que eu sabia que merecia mais, mas mesmo assim optei por seguir com pouco.