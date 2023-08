Artista internacional! Anitta vai se apresentar no VMA 2023

31/08/2023 | 18:10



É do Brasil! Anitta foi confirmada como uma das atrações do VMA 2023. A cerimônia, que acontece no próximo dia 12 de setembro, também vai contar com outros grandes nomes da indústria da música, como por exemplo Doja Cat e Lil Wayne.

Animados por ter Anitta de volta ao palco do VMAs este ano com um medley que você não vai querer perder! Terça-feira, 12 de setembro na MTV!, anunciou o perfil oficial do Video Music Awards através das redes sociais nesta quinta-feira, dia 31.

Além de ser uma das performances da noite, a brasileira também foi indicada, mais uma vez à premiação. A música A Girl From Rio está na disputa do Melhor Clipe Latino com Funk Rave, concorrendo ao lado de Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rosalía, Eslabon Armado, Peso Pluma e Grupo Frontera.

Vale lembrar que Anitta já é veterana na premiação. Em 2022, a cantora foi indicada e levou o prêmio na categoria Melhor Clipe de Música Latina.